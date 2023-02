El Chombo, creador de 'El Gato Volador', estrena sencillo

El Chombo, creador de éxitos musicales de los años 90´s como 'El Gato Volador', 'Dame tu Cosita', 'Chacarrón' y discos como 'Spanish Oil' y 'Cuentos de la cripta', está de regreso.



El productor, locutor y DJ panameño, precursor del género urbano latino, regresa a la escena en este 2023 con su nuevo single musical 'Me vale verga', en el que colabora con los artistas El Toux y Mozart La Para.



El sencillo nace en el Estudio Chombal bajo la premisa de si el público esta preparado para una canción tan diferente, concluyendo así con un tema que expone el sentimiento mutuo de esas personas que no les importa que piensan de ellas. "No es un sentimiento muy común en la cultura vivir de esta manera, como dice la canción 'Me vale verga', pero a veces hay que vivir así por tu salud mental", expresa el artista.



La canción que hace parte del álbum 'Cuentos de la cripta parte 1.000', es un poderoso y moderno 'dembow' que evoca los años 2.000, influenciado por los ritmos musicales de dicha época pero fusionando los sonidos al gran estilo actual del genero urbano. Fue producido por el mismo Chombo, compartiendo así composición e interpretación junto a dos exponentes del género. El Toex, cantautor panameño es conocido por tener uno de los temas más sonados en la reciente copa del mundo, mientras que Mozart La Para es un rapero y cantante dominicano que ha encabezado listados de los Billboard.



En el 2022, el artista presentó su regreso a la industria musical y una versión 2.0 de esos inicios del reggaetón con 'La Estaca' junto a Maffio, El Tuox y Calacote.



En la actualidad, El Chombo cuenta con una gran audiencia y fieles seguidores en su canal de Youtube, siendo más de 2 millones de muñequitos quienes buscan de su 'sabiduría Chombal', espacio que ha transformado en conocimiento, pues allí presenta de una manera jocosa y entretenida diversos temas importantes en la industria de la música.