Empezó la fiesta del cine: la edición 73 del festival berlinés acogerá 18 películas y documentales

El Festival de cine de Berlín sube el telón este jueves con una intervención en directo del presidente Volodimir Zelenski, en una edición dominada por los dramas de Ucrania e Irán, pero sin olvidar el glamur.



A lo largo de diez días de estrenos y debates, el 73º festival berlinés acogerá 18 películas y documentales centrados en ambos países, además de la competición oficial, con 19 aspirante al Oso de Oro.



Zelenski intervendrá tras una presentación de la estrella estadounidense Sean Penn, que lo entrevistó para su film sobre la guerra en Ucrania 'Superpower', que será presentado el viernes.



Zelenski "es un héroe de nuestra época", declaró este jueves la actriz estadounidense Anne Hathaway horas antes de la gala inaugural en rueda de prensa tras presentar la película 'She came to me', una comedia romántica fuera de competición.



"Nuestra solidaridad y simpatía están con las víctimas y los artistas que se quedaron defendiendo el país y que siguen filmando la guerra", declararon en un comunicado los codirectores del festival, Mariëtte Rissenbeek y Carlo Chatrian.



También habrá espacio para el glamur, con un homenaje al director estadounidense Steven Spielberg, que recibirá un Oso honorífico, y una lista de celebridades que incluye a Helen Mirren, John Malkovich, el cantante Bono o la cantante folk Joan Baez, objeto de un documental.



La capital alemana recupera así el brillo de ser la primera cita cinematográfica del año en Europa.



El glamur empieza de hecho con el jurado de lal encuentro, encabezado por la actriz estadounidense Kristen Stewart, a sus 32 años la más joven presidente del certamen. La acompañan entre otros la actriz francoiraní Golshifteh Farahani y la directora española Carla Simón, que el año pasado ganó el Oso de Oro con "Alcarrás".



Ante "un mundo que se está derrumbando a nuestro alrededor esta es una enorme oportunidad de presentar cosas magníficas", dijo Stewart en la rueda de prensa.



Entre las películas que compiten este año por el Oso de Oro, una opera prima española, "20.000 especies de abejas", de Estibaliz Urresola, y una mexicana, "Tótem", de Lila Avilés.



Anne Hathaway presentará la película "She came to me". Foto: AFP

Una jornada particular

Más allá de las estrellas rutilantes, la Berlinale tiene una reputación de punto de encuentro del cine comprometido y realista.



Como otros festivales internacionales, la Berlinale asistió en los últimos meses con indignación al encarcelamiento de cineastas iraníes, algunos de ellos directamente relacionados con el certamen.



El director Mohammad Rasoulof, que ganó en 2020 un Oso de oro por 'El diablo no existe', fue detenido en julio del año pasado y espera sentencia. Y otro director galardonado en Berlín, Jafar Panahi ('Taxi Teherán', 2015), fue detenido también brevemente en la capital iraní, y liberado posteriormente.



"Es muy simbólico estar aquí en Berlín, la ciudad donde cayó un muro", explicó en la rueda de prensa la actriz iraní Golshifteh Farahani.



Cine más o menos inusual

También habrá espacio para el cine más o menos inusual. Como 'Manodrome', con los actores Jesse Eisenberg ("La red social") y Adrien Brody ('El pianista'), sobre los "deseos inconfesables" de un chófer musculoso, o 'Mal viver', del portugués Joao Canijo, sobre una familia de mujeres neuróticas que rigen un hotel.



Canijo es un caso inusual, ya que compite en otra sección del festival con 'Viver mal', que es el "reverso" cinematográfico de su film en la competición por el Oso de Oro. La competición berlinesa presenta también una película animada japonesa, "Suzume", de Makoto Shinkai.



Fuera de competición se estrena 'Golda', una biografía de la primera ministra israelí Golda Meir, interpretada por la británica Helen Mirren, y 'Séneca', una comedia sobre el filósofo de origen español durante el Imperio romano, con John Malkovich.