Taylor Swift, la única mujer incluida en la lista Forbes de los artistas mejor pagados

La revista Forbes dio a conocer recientemente el listado de las figuras de entretenimiento mejor pagadas del 2022, el cual es liderado por la banda fundada por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutheford.



Las ganancias de las presentaciones de dichos artistas se suman a las obtenidas de sus derechos musicales por 300 millones de dólares a la empresa Concord Music Group.



Para dicho ránking tuvieron en cuenta las ganancias, antes de pago de impuestos, menos los honorarios de representación y costos operativos. La única mujer en la lista es Taylor Swift en el noveno lugar. La cantante de 33 años convierte en éxito cada producción que sale. Gracias a su disco Midnigths, reproducciones y descargas de su música, sumadas a la gira Eras Tour 2022, sus dividendos crecen.



Por su parte, Sting, músico británico, quien vendió sus derechos musicales en el año 2022 a Universal Music Group por 300 millones de dólares, ocupa el segundo lugar entre los mejores recompensados.



Mientras que Tyler Perry, compositor de gospel, que también ha escrito obras de teatro, y que es actor y director de cine, se mantiene en los primeros lugares de la lista con una fortuna estimada de 1.000 millones de dólares. Ese es el resultado de las ganancias que se perciben por la reproducción de sus shows en plataformas y producciones. ​

También los cocreadores del cartoon South Park siguen obteniendo ganancias y ocupan la cuarta posición gracias a un acuerdo con Paramount firmado en 2021. Todo ello le representó un pago anual de 935 millones de dólares por seis años.



Los líderes de la familia de Los Simpson mantienen su posición número cinco, debido a los pagos que perciben de Disney+, en 2019, para tener la serie en su plataforma.



En el sexto lugar está Brad Pitt con US$ 100 millones. Por papeles como los de Bullet Train, Babylon y The Lost City, el actor ganó US$ 30 millones de dólares. Pero la mayoría de sus ingresos se dieron por la venta de su productora Plan B en diciembre, que le produjo 113 millones de dólares.



En no menos honroso lugar está The Rolling Stones, con ganancias de 98 millones de dólares, todo por cuenta de su gira por 15 ciudades europeas en el 2022. Mick Jagger y Keith Richards obtuvieron más de 8,5 millones de dólares por cada noche. La gira les dejó 136 millones de dólares.



El director de cine James Cameron ganó 98 millones de dólares. No es para menos, este tiene un récord de haber dirigido las películas más taquilleras en la historia: Avatar (2009), Avatar 2 (2022) y Titanic (1997). La más reciente le reportó alrededor de 95 millones de dólares.



En un décimo puesto está El Conejo Malo: Bad Bunny, que recibe 88 millones de dólares. Todo por cuenta de sus giras mundiales y de sus múltiples records. Ganó por ventas de discos, venta sold out de sus show y por su participación en películas como Bullet Train y alianzas comerciales con marcas como Corona, Cheetos y Adidas.