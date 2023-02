Raquel Welch, sexy hasta la eternidad: perfil de una diva que dejó huellas en varias generaciones

La estadounidense Jo Raquel Tejada, más conocida como Raquel Welch, ganadora del Globo de Oro y escogida como una de las 100 actrices más sexis de la historia del cine por la revista Empire, con 30 películas y 50 series de televisión a su haber en cinco décadas de carrera artística, falleció la mañana del miércoles 14 de febrero, a los 82 años.



La autopsia estableció que la estrella de la época de oro de Hollywood (años 60’s y 70’s), murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

Llegó al mundo en Chicago un 5 de septiembre de 1940, bajo el signo de Virgo. Hija de Armando Carlos Tejada Urquizo, ingeniero boliviano, y de Josephine Sarah Hall, estadounidense de ascendencia escocesa, rompió el dominio de las rubias en los cánones de belleza.



Con sus curvas despampanantes, ojos y cabello castaño, fue denominada con una frase, a todas luces, machista: “El Cuerpo”. Sin embargo, ella, evolucionada a su época, al preguntársele sobre la zona de su figura que le parecía más sensual, revirtió aquello al decir: “La mente también puede ser una zona erógena”.



En 2017 actuó en ‘Cómo ser un latin lover’, con Eugenio Derbez y Rob Lowe, y en Legalmente Rubia junto a Reese Witherspoon. AFP

Ya a los 17 años hacía estragos con su belleza y sensualidad, al ganar un concurso de belleza que la dio a conocer. Al año siguiente, además de contraer matrimonio, empezó a trabajar en una agencia como modelo profesional de ropa interior y trajes de baño, pasando de los catálogos a las portadas de importantes revistas estadounidenses, hasta escalar a la televisión, donde trabajó como modelo en un programa de variedades, Hollywood Palace.



Fue gracias a la mediación de su mánager que debutó en el cine, en la película Roustabout, en 1964, protagonizada por El Rey, Elvis Presley. Dos años después actuó en Viaje Alucinante, sobre un equipo de científicos encogidos e inyectados en el cuerpo de un hombre gravemente enfermo, y en Hace un Millón de Años. En este último filme, dirigido por Don Chaffey, la actriz aparece con un sugerente bikini, que la convirtió automáticamente en la Sex- Symbol de Hollywood.



En aquella historia sobre la convivencia entre seres humanos y dinosaurios y los conflictos de poder entre tribus, Welch interpretó a Loana, una guerrera dispuesta a cambiarlo todo. “Vean a Raquel Welch en el primer bikini de la historia de la humanidad”, fue uno de los anuncios publicitarios de los míticos estudios Hammer.



Se enfrentó a Hugh Hefner en 1979 (dueño de Playboy), pese a la presión de este, que la tildó de “aburrida”, no quiso posar sin ropa. AFP

Limitó el consumo de sal, azúcar y cafeína y optó por claras de huevo. Cortesía El País

Ese mismo año, se convierte en diva del cine italiano en ‘Dispara fuerte, más fuerte... no lo entiendo’ en 1966. Al finalizar dicha década hizo varios protagónicos como Bandolero y 100 Rifles, este último muy destacado por su controvertida escena de amor interracial con la exestrella del fútbol americano Jim Brown; actuó además en ‘Bedazzled’, ‘Guapa, intrépida y espía’, ‘Raquel y sus bribones’, Lady in Cement (1968), junto a Frank Sinatra y en el western Hannie Caulder y Fathom.

Sin embargo, su vida personal no fue tan satisfactoria como su carrera, se divorció de Patrick Curtis, porque las luces la acaparaban y regresó a la pantalla gigante en Bluebeard.



Tercera en la lista de Playboy de las 100 estrellas más sexis del siglo XX, ganó el Globo de Oro con Los Tres Mosqueteros (de la cual hubo secuela: Los Cuatros Mosqueteros (la secuela). Entre su filmografía se cuentan Tortillas Soup, Elegidos para Matar, Despertar del Ayer, El Príncipe y el Mendigo, Fiesta Salvaje, Barba Azul, Llamarada, Cien Rigles, Bandolero, Bedazzled, La Mujer de Cemento, El Trotamundos, entre otras.

Una de sus apariciones más memorables fue en el show de Cher, en 1975. Allí interpretaron juntas el tema I’m a Woman, del que luego realizó una versión cómica en El Show de los Muppets, a dúo con Miss Piggy.



En los años 80’s y 90’s, cuando las cintas de VHS con programas de ejercicios estaban de moda, publicó Body and Mind. Fue pionera en ejercicios de yoga y mindfulness. Eso y el ayuno intermitente fueron claves en su figura. Estuvo casada cuatro veces, con James Welch, de quien tomó el apellido para el resto de su vida, Patrick Curtis, Andre Weinfield y Richard Palmer. Le sobreviven dos hijos, Tahnee y Damon Welch.