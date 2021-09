El catálogo de películas que no se puede perder en Amor y Amistad

A Todos los Chicos de los que me Enamoré cuenta la historia de cómo la discreta existencia de Lara Jean (Lana Condor) en la escuela, toma un giro inesperado cuando las cartas que escribió a todos los chicos de los que se enamoró se envían misteriosamente. Original de Netflix.

Bliss

Owen Wilson es Greg, un oficinista que conoce a Isabel (Salma Hayek), quien lo convence de que la realidad que conocen no es tal. Están en una simulación, y solo el uso de extrañas sustancias de colores les permitirán salir de ese mundo falso y reencontrarse en otro con el que Greg soñó. Está disponible en Amazon Prime.

Lea además: La amistad también se celebra: Siete tipos de amigos que no pueden faltar en la vida

Para cada caso

HBO Max recomienda una película para cada situación sentimental: Es complicado: Scenes from a Marrie o No Eres Tú, Soy Yo. Comprometido: The Notebook. Relación Abierta: Friends With Benefits. En una relación seria... con mi trabajo: Industry, y The Wolf of Wall Srett. Amigos antes que Novios: Maratón de Friends. No puedo hablar: saga de Twilight y The Vampire Diaries. Bromance: Bad Boys for Life o 100 Things.

Amigos con beneficios

Mila Kunis interpreta a Jamie, una cazatalentos de ejecutivos para una agencia de trabajo importante en Nueva York. Ella recluta a Dylan, director de arte, para un puesto en una revista de renombre, convenciéndolo de mudarse a la gran urbe. Poco a poco se hacen buenos amigos hasta confesar su necesidad de acercamiento físico, pero sin sentimientos de por medio. ¿Será posible?. Está en Netflix.

Amores frágiles

Claudia y Flavio llevan amándose siete años. Su pasión es demoledora e intelectualmente estimulante. Pero su historia termina de golpe. Él siente la necesidad de aterrizar; ella no consigue volver a tierra. Claro Video.

Lea también: Planes para disfrutar Amor y Amistad con pareja, amigos o hasta para superar la 'tusa'