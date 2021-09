Planes para disfrutar Amor y Amistad con pareja, amigos o hasta para superar la 'tusa'

Enamorarse con las canciones de Siam, o al ritmo de la salsa de Swing Latino y El Mulato o de la Orquesta La-33, escuchar los cuentos de amistad de Santa Palabra o dejarse atrapar por el humor de las ilustraciones de Calicomix, son algunos de los planes de Amor y Amistad que ofrece la ciudad por estos días.



Si prefiere quedarse en casa, hay plataformas como Claro Video que han preparado una serie de películas para enamorarse o terminar de desencantarse de su pareja.



Cali tiene mucho que ofrecer por estos días, hay teatro para pensar, humor, baile, conciertos pop, de salsa, de rock y hasta de gypsy y bossa.

Y si está ‘entusado’, no se preocupe, que para usted también hay plan y saldrá premiado si cuenta sus penas, protegido con seudónimo, claro está, en Tecuentomitusa.com.



Y aunque las actividades cuentan con aforo limitado, el amor y la amistad no.

Lea también: Santiago Cruz y los desconocidos detalles de su vida revelados en su íntima autobiografía

Prográmese

Romance con Siam

​

Carolina Montaño y Carolina Núñez, de Siam, prometen enamorar con canciones como su nuevo sencillo Plan Perfecto y éxitos como Sencillamente, Big Bang, Me Gané la Lotería, No Existe, Quizás Debió Llover, Quédate Aquí.



23 de septiembre, 8:00 p.m.



La Obra Show Bar. Cll 15AN 8-31.



Swing Latino

​

Hoy, celebre el amor y la amistad al estilo de Swing Latino y El Mulato Cabaret. El Pedazo retumbará con Son 21 y en el Cabaret los asistentes azotarán baldosa con el tributo a Pete ‘El Conde’ Rodríguez, junto a Carlos Guerrero y el grupo élite de Swing Latino.

INFO: 5576534-3205263764.

Domingo 25, 7:00 p.m.



Para entusados



Para ayudar a los entusados a superar este triste momento, la plataforma Pibox, la línea de mensajería y logística de Picap, entregará premios, entre los que se encuentra un ‘Kit Antitusa’, a quienes quieran desahogarse en Tecuentomitusa.com. Solo deben ingresar, crear seudónimo, diligenciar formato y contar su historia.

TECUENTOMITUSA.COM



Películas para celebrar el amor



Claro Video preparó una selección de películas para que los enamorados y los amigos puedan disfrutar de un fin de semana distinto: ‘Effie Gray, un lío amoroso’, ‘Amores frágiles’, ‘Amores modernos’, ‘Triste San Valentín’, ‘El arte de la amistad’ y ‘Una gran amistad’.



Claro Video

Sábado 18 y domingo 19 de septiembre.



Amor con cuentos de amistad

​

Hoy celebre con su pareja, amigos o familia con Santa Palabra que ha preparado su obra ‘Amor con cuentos de amistad’, en el centro comercial Premier el Limonar, para pasar una tarde muy divertida. Informes: 3708882.

PREMIER EL LIMONAR

Hoy, 5:30 p.m.



Caricatura en vivo



En el hall principal de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Calicomix acompañará a los caleños con una serie de ilustraciones en vivo llenas de humor.

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

Sábado 18 de septiembre, 10:00 a.m.

Tango de campeones



Hoy celebración de Amor y Amistad con show especial de Paulina Mejía y Juan David Vargas, pareja profesional de tango con reconocimiento nacional e internacional, orgullo de Cali y Medellín.



Apertura de puertas: 6:00 p.m. Inicio del show: 10:00 p.m.

Organizan: Leyda Santa Riascos y Jaime Parra Restrepo. Hay que hacer reservas y conservar los protocolos de bioseguridad.

LA MATRACA

Crra. 11 No. 22-80.

Barrio Obrero.



Amor a la-33

​

La orquesta La-33 cumple 20 años. La agrupación de salsa bogotana, con canciones como Roxanne, Soledad, La Pantera Mambo y Qué Rico Boogaloo, pondrá a bailar a los salseros en una noche que promete ser inolvidable, junto al DJ El Chino, productor musical, promotor y representante cultural. Boletería: 315 570 0000. Aforo limitado.

LA OVER

(Cra. 5ta # 21-58) B/ San Nicolás. Apertura de puertas: 7:00 p.m. Inicio: 11:30 p.m.



Más música

​

Semilla Libre presenta Luna de Café (gypsy y bossa). Live Show a las 8:00 p.m. Calle 3 # 24C-34. Info: 315 2099478 y 318 5215175.

SEMILLA LIBRE

Domingo 25, 7:00 p.m.

para roqueros.

La Mancha Bar tendrá en concierto hoy a Jorge Fresquet en vivo, en su tributo a Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Info: 305 2373732.

LA MANCHA BAR

Calle 5 26-53.



Serenata para las amistades

​

Hoy en el Teatro la Concha, a las 7:00 p.m., una velada que une las voces de los artistas con la intención de reforzar los lazos de la amistad que se han visto distanciados durante la pandemia. Con el elenco de Coro en Clave y la dirección de Denisse García.

TEATRO LA CONCHA

Calle 4 #10-48, San Antonio.



Teatro para pensar

​

Los amigos se convierten en la familia que cada persona elige, es la reflexión que deja ‘Fulano y Sultana’, obra de teatro.





El telón

​

Hoy, 7:30 p.m. Cl 2a No. 43-75. Info: 3012974056.



FERIA DE REGALOS

​

Sorprenda con un obsequio de la Feria de Emprendimiento La Luna de la Esperanza. Hoy y mañana, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.



PUENTE DE LA LUNA

Calle 13 - Autopista Sur Oriental.