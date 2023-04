Documental colombiano gana en Festival Santiago Wild en Chile

El largometraje 'Expedición Tribugá' de Luis Villegas, Felipe Mesa y Francisco Acosta se lleva el premio en la categoría Nuevas voces latinoamericanas en el festival Santiago Wild en Chile.



El festival Santiago Wild, un referente nacional y latinoamericano en cine dedicado a la vida salvaje, que en esta tercera versión realizada en la capital chilena contó con más de 40 películas en exhibición gratuita en línea a través de su plataforma https://santiagowild.com/, dio a conocer sus ganadores.



Organizado por Ladera Sur, y el apoyo de National Geographic Society y el Festival internacional Jackson Wild, este innovador evento recibió más de 700 documentales provenientes de 60 países, entre los que destacan Argentina, Reino Unido, Chile, Irán México, Brasil, Perú y Colombia.



Luego de que un jurado conformado con reconocidas personalidades de la región emitirá su voto, se anunciaron los ganadores de mejor largometraje y mejor cortometraje en las categorías Nuevas voces latinoamericanas y Latinoamérica desde los ojos del mundo. Estos ganadores recibirán una entrada (que incluye viaje y estadía) para el Jackson Wild 2023.



Colprensa

En la sección Nuevas voces latinoamericanas, el ganador como mejor largometraje fue la producción colombiana 'Expedición Tribugá' de Luis Villegas, Felipe Mesa y Francisco Acosta; documental que registra dos accidentes geográficos: los cerros Jánano y Jananito, revelando sus mitos e historia, y visibilizando lo que significa el Golfo de Tribugá para Colombia, el continente y el mundo.



En la misma categoría, el premio a mejor cortometraje, se lo llevó la cinta 'Shirampari, herencias del río' de Lucía Flórez, un film realizado en la Amazonía, en idioma asháninka que sigue el viaje de Ricky, un niño de once años que debe superar sus miedos y atrapar un bagre gigante para emprender su viaje a la adultez.



En la categoría Latinoamérica desde los ojos del mundo, el ganador como mejor largometraje fue 'Sonora', de Johnny Holder; documental experimental que explora la conexión sensorial humana con la naturaleza a través de la mente de Juan Pablo Culasso, un observador de aves ciego en Colombia. Mientras que mejor cortometraje: se lo llevó 'The Indicators' de Kurt Sensenbrenner, película que narra la historia de Tortí, un pequeño pueblo del este de Panamá, donde las poblaciones locales descubren que las mariposas pueden utilizarse como bioindicadores de la salud de los bosques.



Finalmente, el cortometraje de la chilena Valentina Díaz, Chungungos: Re-ottering Chile, resultó el más votado por la audiencia. Este documental muestra la lucha de Javier Trivelli por repoblar Chile con chungungos, especie en extensión en la costa chilena.



“Estamos felices con la selección de películas ganadoras del festival de cine; todas retratan historias muy inspiradoras sobre problemáticas muy actuales que no se pueden dejar de lado y ese trabajo es precisamente al que le damos visibilidad”, explicó Martín del Río, director de Santiago Wild y de Ladera Sur, la entidad organizadora del festival.