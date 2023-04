Llega la 'Salsa con golpe', el nuevo disco de la Orquesta Tromboranga

Que la salsa se acabó, que con la salsa ya no pasa nada, es lo que en muchos mentideros se escucha decir. Sin embargo, muchas orquestas, no solo en Cali, también en países tan distantes como Japón, Holanda, Alemania, Italia y España, por solo nombrar algunos, se produce salsa moderna con arreglos que han sido pensados para el goce del melómano y el bailador.



Una de las agrupaciones salseras, que tiene desde su fundación gran ascendencia en el bailador caleño, es Tromboranga, una orquesta creada en Barcelona y dirigida por el percusionista venezolano Joaquín Arteaga, quien además en cada uno de los trabajos discográficos que ha publicado, ha aportado arreglos y composiciones suyas.



La discografía de Tromboranga es la siguiente: en 2012 publican su disco ‘Salsa dura’. En 2013publican el álbum ‘Al mal tiempo, buena salsa’. En 2013 publican el LP compilatorio, ‘Solo para coleccionistas Vol. 1’. ‘Salsa Pa`rato’, es el tercer álbum, publicado en 2014. Al año siguiente publican ‘Golpe con melodía’. De 2016 es el álbum ‘Sangre, sudor y salsa’. En 2017, proponen al mercado su trabajo discográfico ‘Tumbando fronteras’. En 2019, ‘Te voy a contar’. Luego, en 2020, publican un álbum grabado en plena pandemia, al que titularon ‘Salsaterapia’.



Tromboranga es una orquesta que permanece girando por diferentes países gran parte del año, llevando un mensaje salsero a pueblos alejados, los que los reciben con alegría y gran admiración por el sonido callejero del trombón.



Lea aquí: Ricardo Montaner lanza nueva balada, junto a Carlos Rivera



El jueves pasado fue el lanzamiento oficial, en el mundo entero, en las diferentes plataformas digitales, del trabajo discográfico ‘Salsa con golpe’, una mezcla de melodías y letras que defienden la salsa sobre otros géneros que han aparecido como moda, pero que definitiva e inevitablemente desaparecerán.



Comparto con ustedes, algunos apartes de la presentación que escribí para la contracarátula del disco:



Sin duda, todos y cada uno de los álbumes publicados por Tromboranga Orquesta, tienen su propio ángel salsero, dándole estilo, sabor y color propios, lo que hoy, años después de su primer EP, se ha convertido en una impronta melódica por la que Tromboranga es reconocida en el mundo entero.



La buena noticia me llegó cuando Joaquín Arteaga llamó para decirme que estaban en la grabación de un nuevo álbum, por lo que, con inquietud reporteril, empecé a indagar sobre los detalles de la grabación que se estaba cocinando, llenándose de alegría mi corazón a medida que Joaco iba avanzando en su relato sobre los pormenores de la producción.



El álbum se llama ‘Salsa con golpe’, y me dijo: “Este será un disco bastante fuerte”, y a fe que es así, por todo lo que expresa lírica y melódicamente. Bajo esa premisa, ‘Salsa con golpe’ es un disco para oídos finos, no para oírlo a la ligera, hay que escucharlo con detenimiento y atención, y así escudriñar en la filosofía y los mensajes inscritos en las letras y arreglos de las canciones.



Me dispuse a escuchar, entonces, los temas que me enviaban en primicia desde Barcelona. Claro, cómo no, si ya el nombre por sí solo hablaba sobre el temperamento del nuevo trabajo discográfico, en el que se descubre desde los primeros acordes, el espíritu salsero agresivo y característico de Tromboranga, con temas progresivos y llenos de sabor, que encuentran su color entre el sonido de calle de los trombones de La Perfecta de Eddie Palmieri y la legendaria Dimensión Latina.



Son nueve temas incluidos en el álbum y que ahora se dispondrá a escuchar, gozar y bailar. Siete de ellos son autoría y composición de Joaquín Arteaga. Uno más, composición del trombonista Vladimir Peña, para cerrar con una magnifica versión de un tema histórico en la salsa, ‘Fanía Funché’, que creara en la mayor de Las Antillas, el compositor Reinaldo Bolaño y que le diera el nombre, por sugestiva idea de Jerry Masucci, a Fania Records y Fania All Stars.



Bienvenida la salsa bien hecha, la salsa producida con criterio y pensada para el bailador. Bienvenida la salsa del mundo que hoy nos propone nuevamente Tromboranga Orquesta. Bienvenida la ‘Salsa con golpe’.



El álbum contiene estas memorables canciones:



1- No llegues tarde

2- Kumbele Kutimba

3- Honesto y trabajador

4- Sirena

5- Despechada

6- Ángeles en el infierno

7- Chacha boogaloo

8- Gato negro

9- Fania Funché



Informes de la discografía y presentaciones en tromboranga.com Foto: Especial para El País

Son nueve temas, nueve nuevas historias que narra Tromboranga en ‘Salsa con golpe’, con las que muchos disfrutarán y se sentirán identificados.



No llegues tarde. Dos hermanos enfrentados, un menor que busca como sobrevivir, mientras su hermano mayor, policía, intenta ayudarlo y llevarlo por el buen camino. Autor: Joaquín Arteaga.



Kúmbele Kutimba. El bailador sabrosón que sale todas las noches a diferentes locales y que todas las mujeres lo buscan para bailar. Autor: Joaquín Arteaga.



Honesto y trabajador. Las equivocadas etiquetas que nos ponen a los inmigrantes donde llegamos. Autor: Joaquín Arteaga.



Sirena. Ella tiene miedo al qué dirán y que pasará si se va con él. Autor: Joaquín Arteaga.



Despechada. Somos sinceros, no nos gusta el reguetón, ni el mensaje que lleva. Autor: Joaquín Arteaga.



Ángeles en el infierno. Los dos lados del deseo, el ying y yang de una relación escondida.

Autor: Joaquín Arteaga.



Chacha boogaloo. Un funky cha boogaloo a lo Tromboranga, para refrescar, pa que bailen.

Autor: Joaquín Arteaga.



Gato negro. No hay que juzgar por las apariencias. Autor: Vladimir Peña.



Fania Funché. Un clásico cubano, que diera nombre al fenómeno salsero llamado Salsa, de la mano de Jerry Masucci y Johnny Pacheco. Autor: Reinaldo Bolaño.