Para la cantante y empresaria colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida mundialmente por su primer nombre, cada 2 de febrero es una fecha especial, no solo por que es su cumpleaños, sino también el de su pareja, el futbolista Gerard Piqué.



La pareja, que se lleva diez años de diferencia, este día cumple 45 y 35 años, siendo la cantante la mayor entre los dos.



Aunque a través de los años se han realizado varias especulaciones sobre el final de la pareja, ambos han mostrado que la edad no ha sido un problema en su relación.



En el año 2012 que la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo, Milan, y en el 2015 para completar la familia la pareja trajo al mundo a su hijo Sasha.



Lea además: Año nuevo chino 2022: comienza el año del tigre, claves para atraer la prosperidad

¿Cómo se conocieron Shakira y Piqué?

Aunque normalmente se dice que el futbolista y la cantante se vieron por primera vez en Sudáfrica para el mundial de fútbol de 2010, durante la grabación del video de 'Waka waka', sus caminos se cruzaron poco antes.



Shakira y Piqué se conocieron en junio de 2010, cuando la colombiana viajó a Madrid a presentarse en el 'Rock in Río' que se realizó en la capital española.



Tras el concierto, el futbolista catalán acudió con su compañero Cesc Fábregas a tomarse unos tragos en un bar y allí se encontró con la barranquillera.



Como ella reveló en la canción 'Me enamoré', en ese lugar bebió con Piqué unos mojitos. Gerard le pidió a Shakira su número de teléfono, y luego la contactó previo a su viaje a Sudáfrica.



"Un día le escribí porque ella ya estaba en Sudáfrica para cantar en la inauguración del Mundial y nosotros llegábamos más tarde. Entonces le pregunté: 'oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica?'", dijo el jugador del Barcelona a TV3 en 2016



Y añadió: "Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal'".



Aunque siguieron hablando, en ese momento la cantante de ‘Loba’, ‘Suerte’ y ‘la de la intuición’ se encontraba en una relación con el argentino Antonio de la Rúa, con quien terminó justamente en 2010.



Después de muchos rumores, en 2011 se confirmó el romance entre Shakira y Piqué, dejando constancia de este hecho con la canción ‘Addicted to You’, en la que el defensa del Barcelona fue protagonista.



Actualmente la pareja comparte en sus redes sociales algunos momentos de su vida, mostrando lo sólida que se encuentra su relación y el amor que le dan a su familia.