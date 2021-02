Diez canciones que retumban en este 2021

Natalia Moreno Quintero

Durante este segundo año pandémico, figuras de la música nacional e internacional no dejan de sorprender a sus seguidores con nuevos éxitos musicales y grandes colaboraciones.



Artistas y agrupaciones como Jessi Uribe y Joss Favela, Silva Sound, Diamante Eléctrico, Bejuco y la familia Montaner son algunos de los que sonarán con fuerza en este 2021. Estos y otros lanzamientos, en el radar de las novedades musicales.



1. Joss Favela y Jessi Uribe



El cantautor mexicano Joss Favela y el colombiano Jessi Uribe acaban de lanzar el nuevo sencillo ‘El alumno’, un himno al desamor con una pizca de picardía y nostalgia. El tema, que logró superar 2 millones de reproducciones en Youtube, se desprende de la más reciente producción musical de Joss ‘Llegando al rancho’ y cuenta la historia de un hombre que se da cuenta de que el amor de su vida ha sido solo una aventura pasajera.

2. Grace de Gier

Esta cantautora colombiana nacida en Duitama, Boyacá, quien reside en los Países Bajos, presenta ‘Llévame’, canción romántica cuyo videoclip se grabó en tiempos de pandemia con actores naturales de su entorno familiar. Allí mezcla las culturas boyacense y holandesa y tiene más de 40 mil reproducciones en Youtube; el audio cuenta con más de 100 mil reproducciones en Spotify. Creadora del género Spanish Modern Rock, mezcla rock, pop, country, folk; acordeón, violín y saxofón con letras en español.

3. Gente con Alma

Esta producción artística y musical en la voz de grandes figuras, cuenta con la dirección de José Aguirre, acompañado de la Cali Big Band. Interpretan 'Me Faltabas Tú', Gilberto Santa Rosa; 'Mentiras Tuyas', Yan Collazo; 'En un Rincón del Alma', Javier Vásquez; 'Quién Dijo', Diego El Cigala; 'Desvelo de Amor', Aymée y Lourdes Nuviola; 'No Puedo Quitar mis Ojos de Ti', Rey Ruiz (español e inglés); 'Toda una Vida', Junior Saa; 'Cómo han Pasado los Años', Adriana Chamorro; 'Uno Mismo', Manuel José; 'A Cali', Anabella.

4. La familia Montaner

Ricardo Montaner y sus hijos Evaluna, Mau y Ricky, así como su yerno Camilo, estrenan este jueves a las 7:00 p.m. la canción 'Amén', en versión acústica. Esta cuenta con un videoclip rodado en la intimidad del hogar de los Montaner.



“Dios sigue obrando en las almas que se sentían perdidas. Amén abre una puerta inmensa a la esperanza”, afirma Camilo. El video oficial cuenta con más de 125 millones de vistas en YouTube.

5. Diamante Eléctrico

Presenta su álbum ‘Mira lo que me hiciste hacer’. Después de nueve años de carrera conjunta, Juan Galeano y Daniel Álvarez cruzan en esta producción las puertas al funk y la música más colorida, puertas que vienen abriéndose desde su último álbum Buitres (2018). Está compuesto por diez temas que recuerdan los años 80 y un bonus track homenaje al éxito mundial ‘Everybody Wants To Rule The World’. (Tears For Fears, 1981).

6. Batea, lo nuevo de Bejuco

‘Batea’, primer disco de Bejuco, es producido por Iván Benavides y Cerrero para Discos Pacífico. Grabado en los Estudios Audiovisión, mezclado en Llorona Records y masterizado en Inglaterra por Frnak Merritt en Carvery Studio, viene con la fuerza de una nueva generación que está cocinando el nuevo sonido de Tumaco.



Bejuco nació en las entrañas de los manglares de la Perla del Pacífico. Se creó en 2015 como un laboratorio de investigación para las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur, y hoy es uno de los grupos musicales más destacados de la escena tumaqueña. Su poder, contundencia y maestría viene del talento y la tenacidad de sus diez integrantes. Como un puzandao bien cargado, cada uno aporta al plato lo mejor de sí para darle su sabor.

7. Macaco y Rozalén

‘La distancia’, interpretada a dúo por Macaco y Rozalén, transmite a quienes la escuchan una emoción que atraviesa la pantalla y los convierte en un protagonista más de esta historia. Por años María y Dani, que comparten una admiración mutua, habían imaginado una posible colaboración juntos, pero faltaba que apareciera esa canción especial. En su interpretación, recuerdan que la música también puede salvar distancias y erizar la piel.

8. Happy Bebé

Camilo Vásquez o Happy Bebé, nació en Miami, Estados Unidos. Es una de las cuatro mentes de Trapical Minds (Colectivo musical que integran él, Yera, Lalo Ebratt y Skinny Man). De la mano con la marca ‘vivo’, protagonizó una campaña de con su canción ‘Siempre vivo’, en la que se recopilan sonidos y ritmos autóctonos en una travesía por el resguardo de Maguare y el Río Acacias, en Meta y los Llanos Orientales.

9. Silva Sound

Luego de su sencillo ‘Una pandemia junto a ti’, de funky-pop, que habló del amor en tiempos de Covid, el caleño Silva Sound lanza ‘Sunflower call’, sencillo producido por Mazio, que habla de ese reconocer que hay amor, pero es mejor estar lejos del otro, con sonidos de R&B, Rhythm & Blues y un video inspirado en skaters y playa, filmado en Miami por Diana Olaya en formato GoPro 360, cámaras caseras de los 90 y efectos de Lugo Pro.

Mayo y Official

Los artistas vallecaucanos radicados en Estados Unidos, Mayo y Official de la O, se han unido para presentar ‘Tonces mor’, la nueva canción urbana que hace parte del álbum ‘Galveston’. Los artistas buscan consolidar el sencillo entre los más importantes de 2021 en Latinoamérica y su meta es seguir trabajando a favor de la música urbana en USA, donde son líderes y creadores del movimiento ‘En Texas se hace Reggaetón’.