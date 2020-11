Álvaro José Carvajal Vidarte

Diego Armando Maradona fue un ícono para un gran porcentaje de la población de su natal Argentina, que hoy le rinde homenaje y llora su partida, a los 60 años de edad.



Sin embargo, su figura trascendió fronteras y su nombre y apellido se hicieron inmortales en el mundo entero. Prueba de eso son los cientos de homenajes y mensajes de condolencia alrededor del planeta. Uno de ellos, de una de las bandas más importantes de la historia de la música: Queen.



Desde la cuenta oficial de la agrupación británica compartieron un sentido "Que en paz descanse la leyenda del fútbol, Diego Maradona", junto a una fotografía del '10' con Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. Pero, ¿cuál es la historia de esta foto?



El 'pelusa', como se le conocía, dejó una huella imborrable en el pueblo argentino, tras liderar la selección que se llevó el que, hasta ahora, es el segundo y último título mundial que ha alcanzado la albiceleste: el de México 1986.

Lea también: A Bilardo le desconectaron la televisión para que no se enterara de la muerte de Diego Maradona



Pero incluso antes de ese hecho, Maradona ya se había empezado a ganar el cariño de sus compatriotas. Sus gambetas y goles en Argentinos Juniors y Boca Juniors y el título del mundo con la selección Argentina Sub-20 en 1979 le fueron haciendo ganar un lugar en el corazón de su país.



Este naciente amor y la habilidad del 'Diego' llegó a los ojos y oídos de Queen, que en 1981 realizó una gira de cinco conciertos por el país sudamericano, entre el 28 de febrero y el 8 de marzo de ese año.



Fue en su última presentación, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, en la que "la Reina conoció a D10s": un joven Maradona se acercó al 'backstage' y saludó a los cantantes de la banda, quienes "le expresaron lo mucho que lo admiraban", según referencia la revista argentina Pronto, antes de que el fotógrafo Neal Preston tomara varias imágenes. Una de ellas, la que la banda usó para el sentido mensaje de despedida al '10'.

RIP Football legend Diego Maradona 🙏



Photograph by Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s — Queen (@QueenWillRock) November 25, 2020

Le puede interesar: ¡Un sueño que pudo ser! Diego Maradona lució las camisetas del América y Deportivo Cali



Pero la historia no terminó ahí. Ya en medio del concierto, Freddie Mercury tomó el micrófono y dijo unas palabras que fueron acompañadas por cientos de aplausos de los fanáticos: "Me gustaría presentarles esta noche a un amigo suyo y de nosotros. Estoy seguro de que lo conocen: Maradona".



El 'Diego' subió al escenario en medio de los gritos de "Maradooó... Maradooó... Maradona". Recibió el micrófono y agradeció "a Freddie y a los Queen por hacernos tan feliz" y justo después anunció la siguiente canción de la banda: "Otro muerde el polvo" (Another one bites the dust).



Del momento solo quedó una grabación en audio y una fotografía, pues solo los dos primeros conciertos de la gira fueron grabados en video, y aún se estaba muy lejos de los celulares inteligentes con cámara, o si quiera de las prácticas cámaras fotográficas digitales caseras.



Sin embargo, esas 'evidencias' y los recuerdos de los miles de fanáticos de Queen y Maradona han hecho que el momento quede como uno de los tantos recuerdos imborrables del eterno '10', que este jueves recibirá el último adiós de sus familiares en Buenos Aires, en medio de un planeta que aún asimila del todo su sorpresivo fallecimiento.