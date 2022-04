De Bruce Willis a Daddy Yankee: la larga lista de 'estrellas del espectáculo' que se apagan

Bruce Willis ha sido el último actor de Hollywood en unirse al club de los retirados y no por voluntad propia. El ‘Duro de matar’ anunció recientemente que se retira de la actuación, a sus 67 años, porque sufre afasia, una enfermedad que viene impidiéndole desempeñarse bien en su oficio, al afectar tanto su capacidad de hablar como la de comprender el lenguaje.



Este héroe de acción, imposible de vencer en películas como El Quinto Elemento, Pulp Fiction, 12 Monos y La Jungla de Cristal, pasa a engrosar la lista de actores que tuvieron que apartarse de las pantallas por sus problemas físicos o relacionados con alguna enfermedad.



Sandra Bullock, de 57 años, anunció mientras promocionaba su última película, ‘The Lost City’, que se retirará de la actuación por tiempo indeterminado para dedicarse a sus hijos, comentó al medio ‘Entertainment Tonight’: “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy haciéndolo. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, dijo la ganadora del Óscar — 2009—, quien reveló que se encuentra feliz de dedicarse por completo a sus hijos Louis, de 12 años, y Laila, de 10, a quienes adoptó en 2010 y 2015. Lo último que hizo fue ‘Bullet Train’, de Netflix, que saldrá a mediados de este año.

Me retiro, hablo en serio. Siento que quizás, esto es algo que nunca escucharás decir a otro actor esto mientras exista el tiempo: Tengo suficiente. He hecho suficiente, soy suficiente”. Jim Carrey, actor de Hollywood

Quien también se quiere quitar la máscara, por ahora temporalmente, es Jim Carrey, que en plena gira promocional de su nueva película ’Sonic the Hedgehog 2’, aseveró que esta podría ser la última. Aunque no descarta volver, dependiendo de lo tentadora de la propuesta. Por lo pronto participó en el nuevo video del cantante The Weeknd y anticipó que prepara un especial para Netflix.



Otro que renunció a la fama fue Michael Gambon, Album Dumbledore en Harry Potter. El actor británico de 76 años, ganador de tres estatuillas de la Academia, dejó el teatro y el cine debido a sus problemas para memorizar los guiones. Igual ocurre con Jack Nicholson, su contemporáneo, quien no volverá al cine debido a sus progresivos problemas de memoria. Aunque sus agentes han negado que se hubiera retirado por esta razón, la estrella de El Resplandor y Mejor Imposible ya no aparece en películas ni cameos en TV o cine.



En el club de héroes retirados de Hollywood por enfermedad, figura también Kirk Douglas, quien renunció al cine tras sufrir un ataque al corazón. Después de más de dos décadas de rehabilitación, el intérprete de ‘Espartaco’ todavía tenía problemas para hablar, aunque dice ser afortunado: “Tuve suerte, no sufrí una parálisis y no morí”, afirmó en una entrevista en el año 2007.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he ganado muchas cosas, tengo todo lo quería materialmente (...) pero, es falso. Yo por las noches lloraba y me sentía vacio”. Carlos Reyes—Farruko— Ex cantante de reguetón

Otra de las estrellas que se han dado de baja en su carrera es Daniel Day-Lewis, ganador de tres premios Óscar, quien huye de la fama y es bastante difícil convencerlo de que acepte un papel, incluso para directores como Spielberg o P.T. Anderson. Su retiro tras ‘El hilo invisible’, en 2017, asegura, es definitivo. El guerrero de El Último Mohicano y el psicópata líder pandillero Bill el Carnicero, de Pandillas de Nueva York, dejó de actuar después de participar en el cortometraje ‘Hilo fantasma’. El británico, naturalizado irlandés, comunicó que se despedía por una depresión. “Retirarme es algo que tenía que hacer. Todavía tengo una gran tristeza”, reconoció.



En España, Antonio Mercero, director de películas como Verano Azul, Farmacia de Guardia o La Cabina, se retiró de la vida pública y del cine en el año 2016, al serle diagnosticada la enfermedad de Alzheimer y falleció 12 años después.



El motivo del retiro de otro grande de la acción, Chuck Norris, protagonista de la serie ‘Walker Texas Ranger’, también es por una enfermedad, pero en su caso, de su esposa Gena. Abandonó los sets para concentrarse en ayudarla a encontrar un tratamiento para salvar su vida.



Curiosamente, otros han decidido dar la batalla y se niegan a optar por el olvido, como Gerard Butler, quien pelea contra el tinnitus, una enfermedad que lo hace escuchar pitidos en su cabeza y que lo dejó casi sordo de un oído. Aunque su padecimiento no tiene cura, el actor piensa seguir delante de las cámaras mientras sea capaz de soportarlo. Incluso ha confesado que su conocida mueca para sonreír tiene bastante que ver con su trastorno.

Otros actores dejaron la actuación, aunque nunca se confirmó que fuera por sus problemas físicos, son Sean Connery, quien pasó sus últimas dos décadas de vida lejos de las cámaras. En alguna ocasión se comentaron sus posibles problemas físicos, Michael Caine afirmó que su colega estaba perdiendo algunos sentidos, aunque todo apunta a que se apartó del cine después de las negativas críticas de la película ‘La liga de los hombres extraordinarios’.

En la música



Además de las estrellas de Hollywood que han decidido apagar sus destellos, algunas figuras de la industria musical han colgado sus micrófonos, algunos debido a cambios en sus creencias personales, otros porque sienten que ya han empleado demasiado tiempo en sus exitosas pero agotadoras carreras y es tiempo de descansar.



Este año, Daddy Yankee, uno de los más grandes exponentes del reguetón, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su retiro, después de 32 años de carrera. Tras 32 años de trayectoria, el reguetonero de ‘Gasolina’, ‘Yo Voy’ y ‘La Santa’ junto a Bad Bunny. El puertorriqueño, quien fue la cara de la apertura en todo el mundo del reguetón, el 21 de marzo compartió un video declarando que finalmente veía la meta. “La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo en su emotiva despedida. Para decir adiós, se presentará en distintos países del mundo. En Colombia dará conciertos en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.



Y como a rey muerto, rey puesto, AAnuel, cantante puertorriqueño se ha autoproclamado nuevo soberano de la música urbana. Pero serán los seguidores del reguetón quienes digan la última palabra.



Otros representantes del género urbano que dejaron el ‘flow’ y el ‘perreo’ han sido Héctor El Father, quien se retiró de la música para volverse pastor cristiano. Don Omar se despidió en el 2017 de sus fans, pero volvió a aparecer en el 2019 expresando que quería volver a hacer música.

También renunció a la música “pagana” Farruko. A finales de enero, un video en el que aparece en medio de un concierto en Miami se volvió viral cuando interrumpió su presentación para pedir perdón por el contenido de sus canciones, afirmó que no las encuentra coherentes con su actual camino espiritual en el que quiere acercarse a Dios. “Sabe Dios a cuántos de sus hijos lastimé y ahora me paro como un varón para pedirles perdón”, dijo Carlos Reyes (nombre de nacimiento).



Otra que se dio de baja en el mundo del espectáculo por motivos religiosos fue la cantante irlandesa Sinéad O’ Connor, ganadora de Grammy —primera artista en negarse a recibir dichos premios en 1999—, según sus mensajes de Twitter, por su conversión al islam hace unos años y cambió su nombre a Shuhada’ Davitt. La decisión la tomó la intérprete de clásicos como ‘Zombie’ o ‘Linger’, voz de grandes himnos de protesta que retrataban la época de ‘The Troubles’ (guerra civil en Irlanda), después de varios tropiezos, como críticas los medios por sus posturas políticas, pasando por sus actitudes con paparazzis y un diagnóstico de Trastorno Bipolar de la Personalidad. “Estoy anunciando mi retiro de las giras y la industria. Estoy envejeciendo y cansada”, declaró en Twitter, al tiempo que informó que lanzaría su último álbum.



Otros anuncian su retiro en medio del festejo, como es el caso de Joan Manuel Serrat, a sus 78 años y 57 de carrera musical, quien afirmó que dará su última gira ‘El vicio de cantar’ por países de América Latina y el Caribe y terminará en su natal España. En Colombia se presentará en el Movistar Arena el 25 de mayo.



Este cantautor, reconocido como Persona del Año por los Grammy Latino en el 2014 y a quien por su contribución a la música y la lengua española le dieron un Doctorado Honoris Causa, tuvo prohibido, en tiempos de las dictaduras del Cono Sur, hacer giras en Chile debido al contenido político de sus letras y sus declaraciones en contra de Francisco Franco en España. Sobre las razones de su retiro, le dijo al diario español ‘El País’: “La pandemia imposibilitó actuar en público y además creció la necesidad de recuperar la vida familiar”.

Joan Manuel Serrat participó en el mundo del espectáculo desde los 21 años, el 18 de febrero de 1965 realizó su primera gran actuación, en 'Radioscope'.

Otro español, Enrique Bunbury, dará su adiós en las tarimas. El vocalista de la banda ‘Héroes del Silencio’, admitió que en los últimos conciertos se ha sentido enfermo de la garganta. “Un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario”, explicó el intérprete de La Chispa Adecuada, no sin antes aclarar que ve un sinfín de posibilidades en su carrera creativa. Afirma que seguirá componiendo canciones, grabando discos, pintando y escribiendo libros de poesía.

Deportistas



Ashleigh Barty, la número uno del tenis mundial, anunció en marzo que se retira a sus 25 años: “Estoy agotada”. “Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita al más alto del nivel”, explicó la australiana en un video en redes sociales.



Este mes, Whitney Mercilos, que hizo 10 temporadas en la NFL, a sus 31 años, dijo adiós, agradecido, a su carrera de diez temporadas en el fútbol americano, en la que acumuló 58 capturas.



A sus 28 años, el arquero colombiano Cristian Bonilla, quien parecía ser el relevo de David Ospina en la selección de Colombia y jugó en la segunda división del fútbol de EE.UU. con San Antonio F.C. dijo que se retiraba porque ya no sentía la misma pasión que tenía antes por el fútbol. Se enfocará en un negocio inmobiliario con un primo en Miami.



El mes pasado el tenista de 33 años Alejandro González, que fue 28 en 2017 el ranking mundial, anunció su retiro, en el M25/W25 'Dove Men+Care Open Medellín. Acumuló 380 victorias. “Me fui dando cuenta que era el momento de pasar la página y de pensar en nuevos retos”. En 2021, el ciclista Sebastián Henao, a sus 34 años, renunció al no contar con equipo grande.

¿Realmente Alain Delon se despidió?



Una noticia que sorprendió al mundo el pasado lunes fue que el actor francés Alain-Fabien Delon, ya miembro del club de retirados, habría pedido, a sus 86 años, la eutanasia a sus hijos Anthony y Alain, dado su deteriorado estado de salud, después de dos accidentes cardiovasculares, y la depresión por la muerte de su esposa hace un año por cáncer de páncreas. Alain-Fabien aclaró en Instagram que lo que su hermano Anthony dijo, en realidad, es que él acompañó a su mamá en el duro proceso del cáncer hasta su último respiro, recordando que ella no pudo practicarse la eutanasia porque es ilegal en Francia, y que su padre se había sentido conmovido, por lo que le dijo que cuando le llegue el momento a él, “tome las decisiones necesarias”.



Agregó que es mentira que él aprovechará que está en Suiza, donde la eutanasia está autorizada, para practicársela; es mentira que escribió una carta en la que se despidió de familia y amigos y que su salud está en tal estado.

Estrellas inolvidables

Sandra Bullock asistirá al estreno de ‘The Lost City’ con sus hijos .

Day-Lewis ha asumido grandes desafíos con cada personaje.

Ashleigh Barty se va del tenis y se le ha visto aprendiendo golf.



Daddy es dueño de un comedor sin fines de lucro: ‘Daddy’s House’.