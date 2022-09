De actor a escultor: Brad Pitt desveló por primera vez sus esculturas en exhibición de arte

El actor Brad Pitt exhibió sus esculturas en el Sara Hilden Art Museum de Tampere, Finlandia, en la que es que es su primera exhibición de arte pública, anunció la galería el lunes.



Las esculturas de Pitt, que forman parte de una muestra mayor del artista británico Thomas Houseago, se codean con series de cerámica del músico de rock alternativo australiano Nick Cave.



Es la primera vez que la estrella de Hollywood, "mayormente autodidacta", presenta su arte al público y lo hizo acudiendo a la inauguración y desvelando allí sus propias piezas.



"Para Nick y para mí, esto es un mundo nuevo y nuestra primera vez. Se siente bien", dijo la estrella de Hollywood a la radiotelevisión finlandesa Yle en la ceremonia de apertura.



El trabajo de Pitt incluye un panel de yeso moldeado que "representa un tiroteo" y una serie de esculturas de silicona en forma de casa, cada una de las cuales ha sido disparada con un calibre diferente de munición.



El artista británico Thomas Houseago (Centro) posa con el actor estadounidense Brad Pitt (Derecha) y el músico australiano Nick Cave antes de la inauguración de la exposición 'Thomas Houseago - WE with Nick Cave and Brad Bitt' en el Museo de Arte Sara Hilden en Tampere, Finlandia. AFP

"Para mí, esto trata de autorreflexión. Trata de dónde fallé en mis relaciones, dónde me he equivocado", dijo Pitt en la inauguración.



La visita del actor de 58 años pilló por sorpresa al país nórdico, ya que su participación no había sido previamente anunciada.



"En ese sentido, es excitante y maravilloso", dijo la curadora jefa de la muestra, Sarianne Soikkonen a AFP.



Esta exposición es también la primera de Houseago en los países nórdicos. La decisión de incluir a sus amigos Cave y Pitt en la muestra se tomó durante la pandemia y tuvo que ver con "eventos en la vida personal" del artista, dijo Soikkonen.