Daniella Álvarez: "puedo celebrar que estoy aquí, que puedo respirar"

Alejandro Cabra Hernandez

La exseñorita Colombia Daniella Álvarez ha sorprendido al país por el temple con el que ha afrontado una situación muy difícil para su vida: la amputación de su pie y gran parte de su pierna izquierda.



Para la también presentadora de televisión, que tuvo su quinta operación en cuestión de un mes el pasado sábado, esta es "una buena noticia, porque puedo celebrar que estoy aquí, que puedo respirar y que estoy con mi familia", comentó en una entrevista con la W Radio.



Daniella describió todo el proceso que tuvo que vivir hasta la amputación y aseguró que este era su destino, "el plan que Dios tenía para mí. Antes de tomar esta decisión, venía desde hace un mes tratando de salvar mi pie, tras las primeras operaciones, al pie no le llegaba sangre a los dedos de arriba, y aunque todos los días de la manera más optimista, cada día el pie se vio peor. Un día cualquiera los médicos me dijeron que podía perder el pie".

Lea también: Cirugía de Daniella Álvarez fue un éxito; la presentadora se recupera satisfactoriamente



Tras comunicársele esa posibilidad, la exreina comentó que lloró mucho, pues no se imaginaba la vida sin su pie, "porque yo soy una persona que le gusta bailar y que es deportista, que nada, que patina. Eso fue una llorada, y fueron cinco o diez más".



Álvarez contó que días después se hizo una pregunta crucial: "¿Es mi vida entera o es un pedacito de mí que se va a ir?". Desde ahí aceptó su situación y definió que prefería amputarse el pie que tenerlo sin que este pudiera funcionar. "Confío en que tanta tecnología me va ayudar a tener una prótesis que me permita hacer todo lo que me gusta"



"Le voy a demostrar a toda Colombia que voy a volver a bailar champeta y que en los momentos difíciles hay que ver el vaso medio lleno. Quiero poder inspirar a otras personas que pasen por situaciones similares y hacer que abran los ojos quienes se quejan por tonterías", sentenció la atlanticense.

Lo que viene para Daniella

Álvarez también se refirió a los pasos a seguir en su recuperación, que apenas comienza. "Tengo ganas de volver a caminar. Que estos próximos meses pasen rápido para tener mi prótesis. Ahora entramos en un proceso de preparar mi pierna y encontrar mi mejor prótesis. Se dice que es algo difícil, pero yo no creo, porque soy atleta y deportista y estoy preparada para esto. No he sufrido ni un segundo después de la amputación. Vendrán días duros, pero podré superarlos y solo sé que estoy emocionada por salir de la clínica", acotó.



Sobre la pregunta de porqué la fortaleza para afrontar esta situación, Daniella añadió que "No me ha costado trabajo. Yo he pasado un mes de tanto sufrimiento. Cuando me sacaron de la segunda cirugía yo sentí que había vuelto a la guerra y realmente la amputación, que fue la quinta cirugía, fue la menos compleja de todas. Yo me siento orgullosa de que me vean así porque estoy viva. Siempre he dicho que mis héroes son los soldados. Sé que la gente cuando me vea a mí va a decir ¡wow!".



Agradeció, además, por todo el amor que sus seguidores le han expresado en redes sociales. "He sentido tanto amor de mis seguidores, respaldo, mensajes llenos de amor, que hasta yo misma me siento más aceptada y respetada. Tengo el amor de Colombia. No tengo palabras para responderle a cada uno".



Por último, Daniella enfatizó en que nunca se ha preguntado "¿por qué a mí?" pues siente que Dios le envió esta prueba por algo. "Yo siempre soñé con hacer charlas de superación personal, y quizá este sea un paso para llegar a ese sueño".