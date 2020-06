Cirugía de Daniella Álvarez fue un éxito; la presentadora se recupera satisfactoriamente

Natalia Moreno Quintero

La quinta intervención quirúrgica a la que debió someterse la presentadora Daniella Álvarez, en la mañana de este sábado, fue todo un éxito.



Así lo indicaron fuentes de la Fundación Cardio Infantil de Bogotá, donde se realizó la operación que inició a las 7:00 a.m. y culminó hacia el mediodía.



Según dio a conocer la barranquillera a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en la intervención le sería amputado su pie izquierdo, que se vio seriamente afectado luego de sufrir complicaciones en una operación para retirar una masa que le fue hallada en su abdomen.



"Tendrán que también tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener un pie, pero no sería funcional", manifestó Daniella, quien explicó que sufrió una isquemia debido a que su arteria aorta tuvo que ser reconstruida luego de contraerse en el procedimiento para la extracción de la masa.



"Le doy gracias a Dios por el milagro que tanto hemos pedido entre todas las personas que me han apoyado, que han orado; el milagro es mi vida", dijo.

Andrea Álvarez, hermana de Daniella, le dijo este sábado al diario El Tiempo que "estamos muy unidos, en familia y dándole gracias a Dios por tener a Dani con vida".



"Ella es una mujer de fe, muy creyente, y eso la va ayudar a salir adelante. También es bonito para ella sentir el amor de muchas personas que no conoce, pero los siente en oración y en solidaridad", añadió.