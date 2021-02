Andrés Camilo Osorio

Daft Punk anuncia su separación y parece que no habrá 'One more time'

El dúo francés de música electrónica Daft Punk, reconocibles por sus cascos de robot que ocultan sus rostros, anunció este lunes su separación después de casi tres décadas de existencia, confirmó el lunes a la AFP su portavoz.



El grupo, integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo, publicó en Youtube un video con el título "Epílogo", ambientado en el desierto y en el que se lee "1993-2021".



Daft Punk se estrenó en 1997 con el álbum "Homework" y rápidamente conquistó las pistas de baile con temas como "Around the world" y "Da Funk".



En 2001, el dúo francés lanzó "Discovery", un álbum todavía más popular con canciones como "One more time" y "Harder, better, faster, stronger".



Pero su mayor éxito fue el "single" "Get lucky", de 2013, interpretado junto a Pharrell Williams y del que se vendieron millones de copias en el mundo.



Daft Punk se consolidó como la agrupación que llevó el house francés a escenarios masivos y permeó la música pop.

Además del sonido característico de su música, Daft Punk será recordado por la estética de sus videos y la apuesta audiovisual y digital de sus conciertos. Además, lograron mantener su éxito disfrazados de robots, sin revelar su identidad ni para conceder entrevistas o hacer promoción musical.

Sus éxitos

One More Time del álbum Discovery, lanzado en 2001.

Da Funk del álbum Homework, lanzado en 1997.

Lose Yourself To Dance del álbum Random Access Memories, lanzado en 2013.



Get Lucky con Pharrel Williams del álbum Random Access Memories, lanzado en 2013.

Instant Crush con Julian Casablancas del álbum Random Access Memories, lanzado en 2013.