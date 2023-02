¿Cuál tendrá más rating? Estos son los nuevos estrenos de Caracol y RCN

El próximo miércoles 1 de marzo, a las 9:30 de la noche, dos nuevas producciones de los canales RCN y Caracol llegan a la pantalla para iniciar la batalla por conquistar la teleaudiencia colombiana y aumentar el número de personas viendo televisión nacional.



Las producciones, protagonizadas por dos de las exreinas nacionales de belleza más queridas por los colombianos, llegarán después de los realitys que desde el año pasado tienen una duración de 90 minutos.

El primero en anunciar la fecha de estreno de 'Ana de nadie' fue el canal RCN, que ya se encuentra terminando las grabaciones de esta producción que es una nueva versión de la exitosa serie de los años novena 'Señora Isabel', ahora con el papel protagónico de Paola Turbay, quien tras convertirse en virreina universal de la belleza, ha forjado una interesante carrera actoral, tanto en Colombia como en los Estados Unidos.



Se trata de la historia de una mujer que supera los 50 años de edad, quien tras 25 años de matrimonio se entera de la infidelidad por parte de su esposo con una mujer mucho más joven y su mundo se derrumba, hasta que descubre la posibilidad de un nuevo amor en los brazos de un hombre 15 años menor que ella.



Es una historia sobre el costo de la infidelidad, pero también sobre todo tipo de tabúes que existen en la sociedad, como las relaciones entre personas de distintas edades e incluso diferentes clases sociales.

“Este proyecto ha sido de los regalos más grandes que me ha dado la vida”, confiesa Paola, quien asegura que “Ana es una mujer cautivante. Estoy feliz, desde que leí el libreto sabía que era una gran historia; pero no me imagine que fuera a ser tan sensacional, ya llevamos más de 70 capítulos” agrega.



Para la ex reina, quien también es empresaria y modelo, “su personaje cree que lo tiene todo y de un momento a otro se estrella contra el suelo, y en medio de la tormenta que tiene que atravesar, puede ver lo bonito de los momentos. Esta es una mujer noble y bondadosa; pero, que también sabe lo que tiene, y no se intimida por la juventud de otra mujer, sino que por el contrario hace valer la familia, y el ser que ella misma ha construido”.



En esta serie Turbay estará acompañada por los actores Jorge Enrique Abello, quien interpreta a su infiel esposo, Sebastián Carvajal, Laura Archbold, Carlos Báez, Adriana Arango, Judy Enríquez, Andrés Toro, Lucho Velasco, Adriana Romero, Diana Wiswell, entre otros.



Después de La Descarga llega ‘Ventino, el precio de la gloria’, una historia musical de cuatro jóvenes, que deberán luchar por su camino al estrellato musical.

Estrategia de estreno

Aunque la semana pasada la serie 'Los Briceño' llegó a su fin, Caracol decidió no estrenar de inmediato su nueva producción, 'Ventino' y emitir doble capítulo de 'Los Medallistas', pero el 1 de marzo será el día en que se emita el primer episodio de esta producción en la que debutan en la actuación las integrantes de esta agrupación pop, con una historia de ficción sobre la ilusión de jóvenes en búsqueda de realizar el sueño de hacer música.



En otras palabras, Ventino es una historia musical que cuenta cómo cuatro jóvenes serán usadas e involucradas en la venganza de una mujer que les ofrece el gran sueño de sus vidas.



Carolina Gómez, virreina universal de la belleza que también se ha llevado los aplausos por su trabajo actoral, ahora promete sorprender con su primer papel de villana, y le hará la vida imposible a las jóvenes artistas.



Durante el lanzamiento de la producción, Carolina calificó su personaje como “una persona malévola, amante del sexo y el éxito para la que el fin definitivamente justifica los medios”. Su personaje no solo viene a demostrar que, al igual que muchos hombres, la malas mujeres pueden hacer cosas espeluznantes cuando tienen poder, sino que también es una de las pocas veces en que una producción cuenta la historia inicialmente desde el punto de vista de un villano.



'Ventino, el precio de la gloria' cuenta con la participación de César Mora, José Ramón Barreto y las cantantes Natalia Afanador, Olga Lucía Vives, María Cristina de Angulo y Camila Esguerra.



Dos apuestas diferentes, muy bien trabajadas, con las que los canales buscarán, no solo ocupar los primeros lugares de teleaudiencia, también elevar los números de rating en la televisión colombiana, que en los últimos años se ha mantenido a la baja.