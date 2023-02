Aydé Nieto, la diseñadora vallecaucana que va por la 'aguja de oro'

Sus creaciones, inspiradas en la gran biodiversidad que tiene Colombia, son lienzos de la flora y fauna del país, que llevan plasmados los colores mágicos de los sueños. Aydé Nieto López, quien es una amante del avistamiento de aves, y al igual que a ellas, le gusta volar con la imaginación. Ahora tiene en mente un sueño, obtener la Aguja de Oro de las Américas.



Dicho galardón se entrega a las diseñadoras que llevan sus diseños para que los luzcan las concursantes del Reinado de las Américas, un certamen no convencional donde participan más de 16 países con sus respectivas delegaciones, y que dirige otro colombiano, Mario Vélez.



Aydé Nieto López es diseñadora de modas y artista textil con más de 40 años de experiencia. Cuenta que desde que tenía siete años su tía Gabriela Nieto López, al ver su curiosidad por los retazos que quedaban de sus confecciones, le comenzó a enseñar a coser e idear vestidos para sus muñecas. Desde ese momento, Aydé no ha dejado de mostrar su ingenio y versatilidad, al convertir las telas en obras de arte.



Tal era su dedicación, que su tía, al finalizar una semana de labores, le reconocía su trabajo pagándole el fruto de su esfuerzo, “eso para una niña de siete años era muy valioso. Ella me incentivó a continuar con más ánimo con mis creaciones”.



Ahora, como diseñadora, busca unir el arte y la moda a través de la creación de prendas exclusivas, inspiradas principalmente en la riqueza multicolor de la flora y fauna colombiana, con pinturas hechas a mano, haciendo que el arte motive, eduque e inspire a las personas que luzcan sus creaciones.



Lea también: Chiribiquete, el tesoro natural de Colombia que empieza a ser golpeado por la deforestación

Las prendas son el lienzo para los colores de una gran variedad de aves en el Valle del Cauca. Cortesía El País

Aydé Nieto López y su nieta Gabriella Riascos Carvajal, en el desfile de la Feria Agroindustrial y Turística Jamundí 2019. Cortesía El País

Por eso Aydé no dudó en plantearle a su esposo Diego Carvajal Gallego, artista plástico, combinar sus dones en sus prendas, “hagamos vestidos en los que tú pintes y hagas arte, para que la gente tenga mayor acceso a este y cada persona que utilice una de nuestras prendas, como si se tratara de caballetes exhibiendo obras”.



Así nació ‘Carvani, arte y moda’, una iniciativa empresarial para unir las pasiones de la pareja de esposos. El nombre surge de la combinación de los apellidos Carvajal y Nieto. Con este nuevo hijo, la pareja suple ‘el nido vacío’ que dejaron la partida de sus cuatro hijas. Este se ha llevado su atención total y es el sustento económico y por qué no, espiritual, de ambos.



Ya pasó a ser un negocio de familia, en el que sus hijas Pamela, Paula, Camila y Daniela también intervienen, ya sea como modelos o asesoras. Pamela, quien es bióloga, los orienta respecto a las características de la vegetación y de los animales que inspiran sus obras, e incluso, sus tres nietos han participado desfilando varias de sus confecciones.

Ahora, sus sueños están más cerca de hacerse realidad con su participación en el Reinado de las Américas. A Cancún, México, Aydé arribará el 6 de marzo, para estar presente cuando las candidatas desfilen sus 14 creaciones con las que podría llevarse la Aguja de Oro, un premio que le abriría las puertas de las pasarelas internacionales.

‘Todas somos modelos’ es un evento con el cual Aydé busca llevar un mensaje de seguridad y empoderamiento. Cortesía El País

En el Reinado Internacional de las Américas no se califican los atributos físicos de las participantes, sino que se resalta la labor social que cumple cada una de ellas.



Aracelly Bolívar es la jamundeña que ganó la Aguja de Oro con sus diseños en el marco del Reinado Internacional de las Américas en el 2022.