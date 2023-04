Conozca todos los detalles del estreno de la segunda temporada de Pálpito

¿Hasta dónde llegaría por amor? ¿Hasta dónde por despecho? ¿Cuál de las dos razones es más poderosa? Estas son algunas de las preguntas que, sin duda, se ha hecho quien se vio la primera temporada de ‘Pálpito’, la exitosa serie de suspenso de Netflix, con sello colombiano.



Para quienes no se han visto la serie, aunque estuvo por varias semanas en el Top 10 de las más vistas de la plataforma, sin ánimo de ‘spoilers’, les hacemos un breve resumen; los mejores momentos, nos los reservamos.



La producción de 14 capítulos en su primera temporada, cuenta la historia de Camila, una mujer que el día de su boda sufre un paro cardíaco que la lleva a necesitar un trasplante de corazón para seguir viviendo. Su prometido, un hombre con bastante dinero, hace hasta lo imposible por conseguir un corazón.



Simón, el esposo de la mujer que pierde la vida para salvar la de Camila, busca venganza, aunque en su camino, se enamora de aquella mujer que porta el corazón que alguna vez amó.



La segunda temporada, que ya cuenta con sus diez capítulos de cuarenta y cinco minutos en la plataforma (el sueño de los amantes de las maratones), ahora se centra en los planes de Zacarías Cienfuegos, esposo de Camilia, quien elabora un plan maestro para traerla de regreso y vengarse de Simón.



Ahora que es la mano derecha del presidente y cuenta con el apoyo de la organización —la horrible banda de tráfico de órganos—, Zacarías hará lo imposible para que Simón viva el mismo infierno que él. Su intención es clara: demostrar que, a veces, no queda más opción que convertirse en asesino por amor.



Para Sebastián Martínez, quien da vida a Zacarías, la posibilidad de hacer un villano como este, le ha permitido explorar otros campos de la actuación. “En ocasiones, parece que los personajes realizan cosas exageradas, pero luego confrontamos la realidad y la posibilidad de que existan personajes así es bastante alta, y eso hace aún más atractiva esta temporada”.



En esta segunda entrega, su personaje no conoce fronteras en búsqueda de la mujer que alguna vez amó. “Grabar en Turquía fue sencillamente sensacional, me sentía toda una estrella de Hollywood con las escenas que realizamos por sus calles, con mucha acción y adrenalina”, comentó Ana Lucía Domínguez, protagonista de ‘Pálpito’, personaje que lleva varios años oculta bajo otra identidad, para continuar con su carrera y pasión por la fotografía.



“Ha sido maravilloso poder vivir y disfrutar de todo lo que ha generado esta con la que hemos demostrado, nuevamente, el alto nivel de

producción que hemos logrado en América Latina, y que ha sido reconocido en distintas partes del mundo”, continuó Domínguez.



Michel Brown da vida a Simón, quien busca una nueva vida junto a sus hijos, entre su talento en el mundo de la cocina, pero también en búsqueda de cumplir su sueño como actor, una tarea nada sencilla en un competido mercado. “Él se encuentra con el corazón dividido entre esa nueva oportunidad de amor perdida con Camila y poder sacar adelante a su familia, pero tendrá que concentrarse en protegerla de las nuevas amenazas que vienen en esta segunda temporada”, comentó el actor durante la premier de la serie.



Pálpito, escrita por Leonardo Padrón y producida por Clara María Ochoa y Ana Piñeres (QEPD), cuenta desde su primera entrega con el aval del público en distintos países en el mundo, y ha logrado recibido varios reconocimientos, entre ellos en la pasada edición de los Premios India Catalina, y nominaciones para la décima versión de los Premios Platino, los cuales se entregarán este sábado en Madrid, España.



Por su parte, Camilo Vega, quien dirige esta serie, es un amante de la adrenalina, quien cree que las escenas de acción deben estar llenas de “verdad”, por lo cual, además de suspenso, se esperan muchas escenas cargadas de acción.



Él ha dirigido en los últimos años varias producciones latinoamericanas y se espera que este año estrene en cine ‘El rey de la montaña’ —también producción de CMO—, una película que la pandemia retrasó, que cuenta una historia personal sumergida en el universo del ciclismo, con la que pretende rendir homenaje a este deporte que tantas dichas le ha dado a los colombianos.



