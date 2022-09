Conozca las novedades que llegan en la función de búsqueda de Google

Durante el evento tecnológico Search On, Google presentó una lista de cambios que permitirán facilitar la función de búsqueda. Gran parte de estas novedades se dan con el apoyo de tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial.



Dentro de los cambios se hace énfasis en las imágenes, en donde se podrá tomar fotos de algo de interés, para luego hacer preguntas específicas. Una de las formas en que Google explica el funcionamiento de esta funcionalidad, es que, si el usuario no sabe como usar algo, se le toma una fotografía, se carga a Google Lens y poder encontrar artículos que le brindarán la información pertinente.



Del mismo modo, esta opción también permitirá la función de “multibúsqueda cerca de mí”, en donde el usuario toma foto a un objeto y encontrarlo en lugares cerca. De acuerdo a Google, esta opción permite beneficiar al comercio local en las ciudades.



Próximamente, también se agregarán palabras clave específicas, las cuales aparecerán en la búsqueda a medida que se vayan escribiendo, lo que permite encontrar rápidamente los resultados que el usuario está buscando. Básicamente, se proporcionará contenido relevante de manera inmediata.



A su vez, se agregaron cambios en la opción ubicaciones en el mundo, ahora cuando se busque una un país o ciudad, se mostrarán imágenes, descripciones, textos, que permiten una búsqueda más intuitiva.



Por otra parte, la opción de traducción de textos e imágenes tendrá un resultado más consistente, hasta ahora el nuevo texto cubría al original, sin embargo, el cambio se da de forma que creará un patrón nuevo que recrea píxeles para que parezca que no se han realizado cambios en la imagen.



Aunque no se conoce información oficial sobre su lanzamiento, si se sabe que se realizará en Estados Unidos en celulares con tecnología IOS16.