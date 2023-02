Conozca a María Laury, la nueva novia de Poncho Zuleta que es 42 años menor que él

El vallenatero Poncho Zuleta ha sido tendencia en redes en los últimos días y esta vez no por cuenta de su carrera artística. El cantante presentó a su nueva novia en pleno concierto, una joven de 31 años, comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe.



Su nombre es María Laury Marriaga, más conocida en Instagram como 'Frunita'. Se sabe que tiene dos hijos, uno con un periodista deportivo y otro con Daniel Machacón, exjugador del Junior de Barranquilla. También ha trabajado como actriz en producciones como Diomedez Díaz.



La noticia ha generado revuelo en redes sociales, pues Poncho Zuleta le lleva 42 años.



No es la primera vez que el vallenatero es blanco de escándalos de este tipo. En 2019 sostuvo otra relación con la venezolana Ana Peña, quien para esa época tenía apenas 18 años.



Los comentarios no se han hecho esperar. "¿Cuántos años tienes? podrías ser mi tataratarabuelo. Tengo unos cuantos millones de años de edad", escribió un usuario de Twitter.



"De pronto la fruna lo quiere de verdad. Yo le daría el beneficio de la duda", comentó otro internauta.