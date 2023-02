La loba y la bichota: crece expectativa mundial por canción entre Shakira y Karol G

Nueva York fue este martes, la vitrina mundial de lo que parece ser la estocada final al mal de amores de una ‘Loba’ enfurecida. Times Square iluminó sus pantallas con la frase “Tu reality show favorito llega a su fin”, y en ella se vio la figura esbelta de dos colombianas aclamadas por el mundo, Shakira y Karol G.



Ambas ya habían incendiado las redes sociales esta semana, cuando con una fotografía compartida en Instagram, anunciaron el lanzamiento del tema musical que tiene como título ‘TQG’, —que según sus seguidores significa (Te quedó grande)—.



Este sencillo hace parte del nuevo álbum ‘Mañana Será Bonito’, de la Bichota, en el que tiene colaboraciones con otros artistas de renombre como el Rey de la Bachata, Romeo Santos; Maldy, una rapera puertorriqueña; Finneas, hermano de Billie Eilish, y el cantante jamaiquino Sean Paul.



“Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos. @KarolG x @Shakira TQG. 24 de febrero 00:00”, escribió la intérprete de El Barco, 200 Copas, Tusa y Mami, en el texto que acompañó la sensual fotografía de las artistas.



La voz corrió y en minutos, la publicación logró obtener más de 6.910.167 me gusta, generando una gran expectativa entre los internautas.



Pero como entre el cielo y la Intranet no hay nada oculto, se han revelado algunos versos de lo que será esta ansiada colaboración para los fans, además de nuevos detalles del álbum, y “clara-mente”, la participación de Shakira en este hit musical.



Así, el nuevo tema, según dicen los spoilers, será otro himno al desamor, una balada con fusiones de reguetón que, presuntamente, estará dedicada a las ex parejas de las cantantes, Gerard Piqué y Anuel AA.



“Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”, se escucha en la voz de Shakira. Mientras la bichota, tira duro con sus líneas, a la apariencia física del afamado ex “bebecito”. “Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”.



En entrevista con The New York Times, Karol G reveló que cuando le envió la canción escrita a la barranquillera, ella respondió: “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”.



Y es que si algo es cierto, es que la reina del pop latino, Shakira, exorcizó sus demonios con sus más recientes canciones ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘BZRP Session 53’, —esta última con más de 337 millones de reproducciones tan solo en YouTube—, con las que ha hecho una transición entre la incertidumbre, el dolor, la rabia, y quizá ahora, con TQG, la aceptación.



No obstante, en la entrevista que concedió la artista, también habló de lo que fue trabajar con Shakira, una de sus artistas favoritas, con quien se había estado enviado canciones en los últimos años, pero ninguna parecía la correcta.



Antes de aquella publicación, la paisa había mencionado que se atrevió a tocar las puertas de Shakira, sin miedo al éxito.



“Daddy Yankee nos enseñó que los artistas más grandes también le dan la oportunidad a los nuevos, porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta”, aseguró Karol G, quien dijo en una ocasión, que lo intentaría las veces que fuera necesario.



“Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta”, y como el que persevera alcanza, así fue.



Un perfecto TQG

Karol G, dos veces ganadora del Premio Grammy latino a la mejor artista nueva en 2018 y Grammy Latino a Mejor Interpretación de Reguetón en el 2021, y quien dio apertura el pasado fin de semana al Festival de Viña del Mar, en el cual fue muy aclamada por el monstruo de la Quinta de Vergara, dijo recientemente que Shakira, “es muy perfeccionista cuando se trata de hacer lo que ama”.



Al parecer, para grabar el videoclip que está a punto de ser lanzado en todas las plataformas digitales, la paisa habría enfrentado largas jornadas de grabación que duraron hasta 16 horas por cinco días, con fragmentos que se repitieron hasta 35 veces.



Sobre el nuevo álbum musical de la cantante antioqueña, que tendrá un total de 17 temas, —claro que para este, había compuesto originalmente cerca de 60 canciones—, dijo también que este tendrá la esencia de Carolina Giraldo, no de Karol G.



“Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras— dice Karol G—. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tenerlas dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”. Así, con TQG espera dominar los listados musicales con una buena dosis de “lobobichotomía”. ¡Auuuuuu!!!