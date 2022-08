"Con lágrimas no se curan heridas": a los 73 años, falleció el cantante de salsa Tito Cruz

A los 73 años, y tras batallar contra un agresivo cáncer, falleció el cantante puertorriqueño Ernesto 'Tito' Cruz, vocalista de la agrupación Apollo Sound, del también fallecido Roberto Roena.



En 1972, Cruz ingresó a Apollo Sound para sustituir al vocalista Piro Mantilla. Inmediatamente encajó en la armonía del grupo y le puso voz al trabajo discográfico Apollo Sound 4, que saldría ese mismo año.



Dos años después, abandonó la orquesta para dedicarse al béisbol aficionado, tiempo en el cual se volvieron clásicos temas suyos como: Que se sepa, Con los pobres estoy y Las brisas de mi Borinquen, entre otros.

En 1977 regresó a Apollo Sound, donde estaría por casi cinco años, interpretando temas como Nadie sabe, Regaño al corazón, Lo que Dios me dio, El aplauso, Algún día será, Son de madrugada, Se esconde porque me debe y su gran éxito y por el que será mayormente recordado: Guaguancó del adiós.



Sammy 'el Rolo' González, exintegrante de Apollo Sound, expresó su dolor tras la muerte de Cruz. “Hoy se me fue otro de mis hermanos de la música y de la vida, el gran Tito Cruz. Fuimos compañeros en el Apollo Sound del año 1973 al 1975 y luego del esos años viajamos el mundo. Tito fue un gran cantante y nos dejó grandes éxitos, pero para mí su mayor éxito Guaguancó del adiós. Infortunadamente se nos une en el cielo a otros compañeros del Apollo como: Roberto, Mario Cora, Papo Clemente, Piro Mantilla, Mario Román, Jorge Millet, Elias Lópes, Tempo Alomar y nuestro director Roberto Roena”, expresó en diálogo con El Heraldo.



Otro que se manifestó, lamentando la noticia, fue el percusionista Luisito Figueroa, director de la orquesta Abran Paso. “Otra triste partida a la orquesta celestial. Hasta siempre Tito Cruz”, escribió.



Así mismo lo hizo el cantante Carlitos Ramírez, quien escribió: “Descanso eterno para otro de los grandes, qué dolor, perdimos a Tito Cruz”.



A Tito Cruz se le relacionaba por su tono de voz y barreada, con uno de los grandes del género salsero, Héctor Lavoe.