¿Cómo se comportaron algunos famosos en Andrés DC? Exmesero reveló detalles

Marco Antonio González, un productor musical y antiguo mesero del famoso restaurante Andrés D.C, se volvió tendencia en Twitter luego de que realizara el pasado miércoles 9 de marzo, una publicación en la que contaba cómo había sido atender a algunos políticos colombianos y artistas de la farándula nacional e internacional.



En el hilo de su publicación contó a detalle las actitudes pedantes y prepotentes que algunas personas habrían tenido con él y sus meseros al llegar al restaurante. Entre los que destacan en esta lista son el exvicepresidente y exembajador en EE.UU. Francisco Santos, Dani Duke, Julio Sánchez Cristo y Marbelle.



Así mismo, @marcogmusica alabó la caballerosidad de Andrés Cepeda, David Beckham, Mauricio Leal y Manuel Medrano, quienes a lo largo de su visita en el restaurante tuvieron una actitud amable y respetuosa no solo con los meseros sino con el público que los admiraba y quería saludarlos.



Luego de dar detalles de algunos personajes, el productor musical señaló que esta era una visión personal y que nada tenía que ver con la entidad en la que laboró.



“Antes de seguir con el hilo quiero aclarar que esto se trata de las personas que tienen una influencia pública y su trato hacia las personas que los atienden, nada tiene que ver el restaurante”, señaló el exmesero.

Conozca qué famosos y políticos tuvieron un mal comportamiento en Andrés D.C.

-“David Beckham: Casi me desmayo cuando lo vi. Todo un señor”.



- "Calle Y Poche: No caminan, levitan. Creen que todo el mundo saben quienes son, muy groseras".



- “Jorge Alfredo Vargas (presentador de noticias) de lo peores que he atendido, es de los que dice “pero rápido para ya” no pide el favor”.



- “Juan Manuel Santos: Educado, pareciera que le tocara ser amable por obligación”



- “Julio Sánchez Cristo y su hermano: En mi top 3 de personas que peor tratan a los meseros”.



- “Andrés Cepeda: Caballero”.



- “Carlos Antonio Vélez: Hay que correrle mucho, cómo es comensal habitual entonces si algo sale mal el man llama al dueño”.



- “Falcao y su Familia: A ese man le corre educación por la sangre”.



- “Marbelle: No se ni porque la dejaron entrar jaja”.



- “Mauricio Leal (QEPD) Todo un caballero, sencillo y chistoso el man. Lastima. Ese día fue con el hermano, que también fue amable”.



-La Liendra y Dani Duke: "Me decepcionaron, se ven sencillos pero son muy groseros, sobre todo Daniela Duke".



-Manuel Medrano: "Un tipazo, cuando se le acerca la gente muy respetuosamente pide que lo dejen comer. Nada del otro mundo, es muy amable".