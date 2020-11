Cinemateca de La Tertulia vuelve a operar con programación de cine colombiano

Álvaro José Carvajal Vidarte

Después de más de siete meses con las luces apagadas, este jueves la Cinemateca La Tertulia se vuelve a encender para recibir a todo el público cinéfilo de Cali, bajo las estrictas medidas de bioseguridad que permitirán el disfrute del arte, en un entorno seguro.



Para reiniciar las actividades de exhibición, la programación de la Cinemateca decidió apostar por el cine colombiano, trayendo al cronograma largometrajes como Fait vivir, Sumercé, Lázaro, Tundama y Pirotecnia.



Fait Vivir, Sumercé y Lázaro son documentales que tuvieron su estreno virtual en medio de la pandemia y ahora llegarán a una sala de cine. El primero, dirigido por Óscar Ruiz Navia, es un viaje a través de un ‘circo’, que recorre el mundo con música y baile. El segundo, dirigido por Victoria Solano, pone en la agenda pública las luchas de los campesinos en un país en el que las políticas van en contra de los territorios y sus gentes. El tercero, dirigido por José Alejandro González, presenta una historia íntima y familiar a la luz de la partida de un padre.



Por su parte, la película Pirotecnia, dirigida por Federico Atehortúa, presenta una mirada genuina desde una serie de archivos sobre el conflicto armado. Este filme ha tenido un importante recorrido por los festivales de Rotterdam, FICCali, Edoc, DocumentaMadrid, entre otros. Y el largometraje animado Tundama, dirigida por los hermanos Diego y Edison Yaya, narra la historia de este cacique en su lucha contra los colonizadores españoles



Todas estas piezas cinematográficas permiten una conexión muy potente con historias que hablan de sobre la sociedad y se presentan como una oportunidad para reflexionar en torno a la identidad.



Gerylee Polanco, coordinadora de la Cinemateca, habló con El País sobre este nuevo ciclo.



La Cinemateca estaba funcionando de forma digital, ¿por qué reabrirla de forma física justo ahora?



La Cinemateca decide abrir, porque tenemos una misión como espacio físico donde se promueve la cultura. Durante todo este tiempo de pandemia nos hemos plegado, acogido y ceñido a las directrices sanitarias, para protección de nuestra comunidad, pero nuestra misión siempre ha sido la de volver y abrir y este momento es propicio, por la última resolución del gobierno, que permite la reactivación y apertura, con las diferentes medidas que ellos estipulan, de la actividad de exhibición cinematográfica.



Todas las producciones son colombianas, ¿tomaron esta decisión para apoyar el producto nacional o porque no fue posible conseguir algo internacional por la pandemia?



En efecto, hay una situación global en la cual, por leyes del mercado, no termina siendo muy rentable para los grandes estudios llevar las películas a las salas de cine, porque los aforos están limitados en todos los países. Esto también es un punto de discusión en el campo mundial, al ver cómo son y serán las nuevas dinámicas en aquellos sitios donde aún hay un confinamiento parcial. A nivel mundial, eso es lo que no ha permitido que haya disponibilidad de títulos internacionales. Aunque lo más seguro es que para el mes de diciembre la Cinemateca vaya a tener títulos de otros países.



Pero, he de aclarar que para nosotros es una gran alegría poder presentar títulos colombianos, porque también hace parte de nuestro enfoque curatorial, desde donde encontramos y recogemos películas que vienen de estrenos digitales en Colombia y películas que dialogan mucho con nuestros intereses como sala que apoya el cine colombiano.

Lea también: Netflix estrenó una película vallecaucana: Conozca más de esta producción



¿Qué diría a las personas que por la pandemia tienen miedo de entrar a una sala de cine y estar en ella por más de una hora?



Actualmente nosotros podemos garantizar todas las disposiciones nacionales, con respecto a los protocolos de bioseguridad en espacios cerrados. En ese caso nuestro aforo va a ser limitado, solamente podrán entrar 50 personas; habrá filtros de bioseguridad reglamentarios, como toma de temperatura y lavada de manos; y el aire acondicionado se utilizará de manera intermitente y con eso esperamos brindar una experiencia segura.



Además, la experiencia en el cine tiene la característica de que la gente no habla, porque está atenta a la película y entran en estado de concentración, observación y escucha. Esto hace que haya una reducción en la propagación de partículas a través del habla y lo convierte en una vivencia segura.

Si el usuario no quiere ir físicamente, ¿hay forma de apoyar a la Cinemateca en la distancia?



La Cinemateca durante todo este tiempo de pandemia ha llevado un mensaje muy enfocado en entender que esto es un proceso de transición hacia el confinamiento y entre nuestras adaptaciones creamos la sala virtual de la Cinemateca en el portal de Mowies, bajo la dirección web: cinematecalatertulia.mowies.com.



Esta es una manera de seguir brindando nuestra experiencia cinematográfica y aportando a dar a conocer propuestas cinematográficas. En el mundo digital podremos contar con películas clásicas o de otras nacionalidades que no llegaron a cartelera comercial.

Entonces, desde lo virtual nuestra comunidad tiene la valiosa posibilidad de seguir viviendo experiencias del cine desde casa.



¿Cuándo será la función especial en el marco del Corto Circuito? ¿Qué película será?



En estos momentos eso está en confirmación con la gente de Corto Circuito. Nosotros somos aliados del Festival desde su primera versión y estaremos apoyando todo a nivel mediático, pero aún no se define si se realizará de forma presencial en nuestras salas.



¿Qué pueden esperar los caleños de la FICCali híbrida (presencial y digital)? ¿Cuál será el papel de la Cinemateca?



El papel de la cinemateca en el FICCali es precisamente brindar la modalidad presencial; la sala será la sede presencial del Festival donde cada día esperamos que hayan dos funciones diarias para presentar todos los estrenos nacionales e internacionales. Esto permite que nuestra programación tenga un alto nivel diferencial con respecto a otros a festivales nacionales, que prácticamente casi todos han sido virtuales. Además, abrir la sala a inicios de mes, permitirá que cuando llegue el Festival tengamos un público más despierto y atento a la programación presencial.

La sala estará abierta de jueves a domingo, brindando una función única al día, a las 7:00 p.m. Las entradas podrán ser adquiridas en la página web www.colboletos.com

Sobre ‘Fait Vivir’



Este jueves la cinemateca La Tertulia dará reapertura a su sala a las 7:00 p.m., con la cinta ‘Fait Vivir’, que relata, a través de un niño de 5 años llamado Manuk, la leyenda de una agrupación fuera de lo común, ‘Makondo’, un performance creado por la Orquesta GKO, una ingeniosa banda de músicos, bailarines y actores de circo venidos de diversos lugares del mundo.



Mientras la fantasía del narrador permite conocer de cerca la cotidianidad de sus creadores y el sueño profundo que alimenta este proyecto que invita a la libertad y el movimiento.



La cinta también será transmitida el próximo domingo 8 de noviembre. Entradas en: colboletos.com/cinemateca-museo-la-tertulia-5/