Carolina Gaitán, la multifacética actriz y cantante que da vida a 'Pepa' en 'Encanto'

Carolina Gaitán Lozano es cantante, actriz, artista de doblaje en cine y jurado de reality.



Le queda tiempo para todo, incluso para el amor y para grabar su nueva producción musical.



Esta llanera a quien Colombia conoció como ganadora de un concurso musical en el que conformó la agrupación Popstars, hija y hermana de pilotos (su hermano menor, Germán Gaitán, murió a los 20 años de edad en un accidente aéreo), hoy vive el sueño que tuvo junto a él de ser “un muñeco de Disney”, al darle su voz, canto y alma a Pepa Madrigal en la película ‘Encanto’.



Pero además actúa en la serie ‘Mala Yerba’, en Starzplay, en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘El Final del Paraíso’ en Netflix, y será jurado de Factor X en el Canal RCN,



¿Pepa Madrigal le llega en su mejor momento artístico?



Así es. Es un personaje bello, que llega en un momento bello. Es cumplir un sueño. Siempre quise ser la voz de un personaje animado de Disney, desde niña me sabía todas las películas, los clásicos, los textos y de repente la vida me fue poniendo ahí. Me fui a vivir a Los Ángeles y supe del casting por Naty Reyes. Mis mánagers y agentes de allá averiguaron y fui. Era en los estudios de Disney Animation y había que aprenderse una canción muy compleja, entre varias de musicales de Broadway y y escogí ‘Don't Rain on My Parade’, de Barbra Streisand.



Fue una audición muy bonita, la jefe de casting terminó aplaudiéndome y yo dije: “¿Será que le aplauden a todo el mundo?”, me fui con la duda, y por ahí me enteré después que no le aplauden a todo el mundo. Pasaron meses y no me daban respuesta.



Cuando me enteré de que había quedado, fue la alegría más grande y empezar a trabajar con los más grandes creativos del mundo, directores como Jared Bush y Byron Howard, los mismos de Zootopía, Mohana, fue muy especial; así como ser ser dirigida musicalmente por el más grande de todos que es Lin-Manuel Miranda, ha sido una experiencia enriquecedora en donde no dejan de pasar cosas mágicas: tener Hollywood Boulevard cerrado en los Ángeles para nuestra película y poner una bandera colombiana en Hollywood, hablando de nuestro país con una producción maravillosa y desde un aspecto tan hermoso.



Pepa tiene el don de dominar el clima, ¿cuál quisiera tener usted?



El don de retroceder el tiempo.



¿A qué momento le gustaría volver?



A compartir con mi hermano. Uno quiere que las personas que se fueron para siempre estén de nuevo con uno, por eso quisiera volver a esos momentos donde podía compartir con él y contarle que los sueños sí se iban a hacer realidad. Porque de niños soñábamos que íbamos a ser unos muñecos animados, nos veíamos las películas de Disney muchas veces al día, él hacía las voces de hombre y yo las femeninas. A mi hermanito le decía ‘Mancho’, pero también ‘Capi’ y el teatro en el Hollywood Boulevard, donde se presentó ‘Encanto’, se llama Capitan Theatre, fue muy emotivo.



Pepa, Encanto película Disney

¿Entre los actores de la película no se vieron sino hasta el estreno?



Así fue. No nos cruzamos mientras hicimos los doblajes, ni siquiera sabíamos quién estaba haciendo qué personaje, era secreto de estado, nadie podía decir nada, mis papás no supieron hasta que salió la noticia y yo guardándome eso durante un año y medio.



Ni los actores sabíamos de los otros que habían elegido y cuando me fui enterando, o les escribía: ‘No puede ser que estemos en este proyecto, que emoción’, hasta que nos vimos en Hollywood Boulevard: “Hola María C.” (María Cecilia Botero), ‘Hola Angie’ (Angie Cepeda).



De la animación pasemos al suspenso y a la acción... También está en MalaYerba, un drama de suspenso de Starzplay. ¿Cuál es su rol?



Eso buscamos los actores, artistas o intérpretes, contar historias y personajes muy alejados los unos de los otros, que uno se desdibuje para interpretar a otras personas, otros seres y otros universos. Mala Yerba es un universo donde hay una trama qué desenredar y el personaje que lo hace es el mío, una periodista, Lola, casi detective, quien empieza a darse cuenta que estos tres amigos que tienen una empresa que están desarrollando alrededor del cannabis medicinal legal, ocultan algo. Y ella que es la mujer más intuitiva, valiente, inteligente, andrógina, distinta, empieza a desentramar todo y se termina involucrando, pero es ella quien nos va a llevar a la verdad.



Su personaje en Sin Senos sí Hay Paraíso da un mensaje a las mujeres, ¿cómo sintió ese enfoque feminista del final de la serie?



Mi personaje tenía ese propósito y por eso lo acepté y le tuve ese cariño. Me gusta que mis personajes dejen una huella y tengan un mensaje importante. ‘Cata’ llegó de Sin Senos no hay Paraíso a Sin Senos sí hay Paraíso y mantuvo esa premisa a lo largo de la historia. Me siento muy contenta de que llegue a tantas personas y no deje de ser viral.

¿Ser jurado en Factor X, le recuerda su proceso como artista?



Factor X es de esos proyectos que uno dice “Dios me puso allí”. Uno no está en un lugar por coincidencia, son diosidencias y es bonito poder decirles a los participantes: “Yo estuve ahí y si ustedes se lo proponen, pueden pasar cosas muy grandes en sus carreras” y dar fe de eso. Mi propósito es acompañarlos, guiarlos. Pero más allá del programa, hay una carrera que desarrollar y depende de ellos qué tanta disciplina, rigor y constancia le van a poner para mantenerse en esta por muchos años.



¿Cómo ha sido su relación con Rosana, con Jose Gaviria y Piso 21? ¿Cuál va a ser su papel allí?



La mala, la villana... (Risas). A mí solo me dijeron: “Sé tú” y yo soy muchas cosas, un día soy la más dulce, como es uno en la vida, otros soy la más brava y en el programa defiendo a mi categoría a capa y espada. Por primera vez no estoy escondida detrás de un personajes sino que puedo ser yo misma. Va a ser muy especial y muy distinto.



¿Se ha reencontrado con sus amigas de Popstars?



Nos queremos mucho y nos vemos de seguido con Isa, con Laurita Mayolo, con Vane no tanto porque vive en la Costa y tiene un universo aparte del entretenimiento, con Naty me veo en teatro. Tenemos recuerdos del alma, que nos unen desde un pasado que forjó nuestras carreras.



¿Qué viene a nivel musical?



Una producción maravillosa, muchos ‘featurings’, colaboraciones, muchas canciones. Pronto lanzo el primer ‘single’. El año que viene esperen mucha música de La Gaita, vienen sorpresas maravillosas.



¿Con tantas ocupaciones, le saca tiempo al amor? ¿Está enamorada?



¡Pero, Dios mío! Es que no puede haber creatividad sin amor, música sin amor, personajes sin amor, historias sin amor. Poco hablo de mi vida sentimental, pero estoy en un momento muy bonito.

'La Gaita'

“Ese nombre es la mezcla entre mi apellido y la música. Primero me decía así una amiga, Kika Uribe, en el colegio, luego Caro Sabino, pero aleatoriamente, ni siquiera yo les decía que me dijeran así: ‘Gaiti’, ‘Gaita’, ‘Gaitica’ y cuando fui a sacar música, dije ‘mi lado musical se tiene que llamar La Gaita’”.



Ha hecho personajes muy disímiles, Catalina en ‘Sin senos’, Martha Ochoa en ‘Narcos’, Lola en ‘Mala Yierba’, otra Lola en ‘Celia’, en Alias El Mexicano, Ana Belén, y ha estado en producciones musicales como ‘Las hermanitas Calle’. Confiesa que nada la hace más feliz que cuando en una misma serie debe actuar y cantar.



“También me emociona una serie como MalaYerba, producida por Dynamo con unos estándares de calidad y un lenguaje cinematográfico maravillosos, creada por Esteban Orozco, Andrés Beltrán y Natalia Echeverri, y dirigida por Andrés Beltrán y Salomón Simhon, con unos actores como Juan Pablo Urrego, Sebastián Eslava, María Elisa Camargo, entre otros. Toca explorar el lado actoral totalmente y tiene su tumbao”.