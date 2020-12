Canciones emblemáticas de Armando Manzanero para recordarlo entre suspiros

Erika Mantilla

Nos hizo falta tiempo, de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo”, cantan hoy los románticos del mundo al autor de canciones como esa, el último gran cantautor mexicano Armando Manzanero, quien falleció en la madrugada del martes a los 86 años, víctima del covid-19.



‘Nos hizo falta tiempo’, como dice su canción, para seguir deleitándonos con un cantante menudo que nos enseñó la inmensidad de sus sentimientos, a ver la luz otro lado de la luna, a adorar el brillo de unos ojos y lo dulce que hay en unos labios rojos; a darnos el más dulce de los besos y a recordar de qué color son los cerezos.



Deja un enorme legado de más de 400 obras musicales, que han sido interpretadas a lo largo de siete décadas por varias generaciones. Sus canciones fueron éxitos en español en las voces de Luis Miguel, Juan Gabriel, Raphael, Chavela Vargas, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, José Alfredo Jiménez, Elvis Presley, Tony Bennett, Frank Sinatra y Eddie Gorme, y hasta hay versiones de sus temas en inglés y mandarín.



Las cenizas del cantante, compositor, músico y pianista fueron entregadas a su familia y trasladadas a su natal Mérida. En vida se le rindieron muchos homenajes; el último fue en los Latin Grammy, este año, en donde el español Pablo Alborán, Joy Huerta de Jesse & Joy, Luis Fonsi y Jesús Navarro interpretaron sus éxitos.



Cali lo tuvo de invitado en su Festival de los Mejores Tríos hace dos años, y artistas como Andrés Cepeda, Ricardo Montaner, Fito Páez y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentaron la partida del gran Manzanero.

Somos Novios

​

“Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más obscuro”... Esta declaración de amor, que hizo Manzanero en 1960, le dio fama internacional al ser traducida al inglés por Sid Wayne como ‘It’s Impossible’, interpretada por Elvis Presley, y en francés como ‘J’ai Mal de Toi’. También la grabaron Luis Miguel, Vicky Carr, Dennis Brown, Andrea Bocelli y Cristina Aguilera, y Danna Paola y Charlie Green.



Adoro

​

“Adoro la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía”. En los años 60, regresando de Perú a México, se inspiró en el vals peruano para esta balada que fue un hit en Europa y en Asia, interpretada en cinco idiomas, incluido el maya. La grabaron: Juan Gabriel, Chavela Vargas, Bronco, David Bisbal y Alejandro Sanz.

Contigo Aprendí

​

“Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí” era la favorita de Manzanero, al representar el verdadero amor en su madurez. La publicó el 5 de abril de 1967 en su disco ‘A mi amor... con mi amor’. Andrés Calamaro, Luis Miguel, Juan Gabriel y Alejandro Fernández interpretaron esta joya del romanticismo.

No Sé Tú

​

“No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, con la noche que me diste y el momento que con besos construiste”. Cuando Luis Miguel tenía 21 años decidió darle un giro a su exitosa carrera de cantante pop adolescente y quiso cantar boleros, por eso su compañía discográfica contrató a Manzanero para producir el disco Romance (1991), que puso por primera vez en los oídos de gente muy joven los boleros. Vicki Carr también la cantó.

Esta tarde vi llover

​

“Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar y no estabas tú”, elegida en 2017 como la mejor canción latina de la historia, según Leila Cobo, directora ejecutiva de contenido latino de Billboard, “es una melodía memorable, una letra elocuente y hermosa, pero sencilla y un mensaje sin pretensiones". Él la compuso comiendo solo, mientras llovía; para él no había “nada más horrible que ver llover y no tener con quien contemplar la lluvia”.

Nos hizo falta tiempo

​

"Nos hizo falta tiempo, nos comimos el tiempo, el beso que forjamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo, de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo”. Es uno de los últimos éxitos de Manzanero, interpretado, entre otros, por Luis Miguel, una canción cuyos versos han sido retomados por muchos para despedirse del compositor tras su repentina partida. “Nos hizo falta tiempo, mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir”. El cantautor hizo una interpretación muy sentida junto a la española Concha Buika en su álbum Todos los Duetos.

Dormir Contigo



“Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas, mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio, es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio”. Otra colaboración entre Manzanero y Luis Miguel. La balada se lanzó como tercer sencillo del álbum del mexicano ‘Amarte es un Placer’ (2000) y de inmediato ocupó primeros lugares en Billboard Hot Latin Songs.

Te Extraño



“Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño”. Con su muy particular timbre y entonación, el maestro cantaba al piano esta canción con tal sentimiento que se convirtió en un clásico. Ricardo Montaner lo recordó ayer en un video cantando con él esta canción que Luis Miguel y Diego El Cigala también han interpretado.



Nada Personal



“Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor”. Este tema fue compuesto para la telenovela que llevó el mismo nombre en 1996. El sencillo lo grabó el cantautor con la actriz y cantante Lisset Gutiérrez y en 2002, la peruana Tania Libertad también la interpretó junto al yucateco para su álbum de duetos.

Nada Personal también la han cantado Ana Torroja y Tania Libertad.