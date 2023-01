'Cambiaste un Rolex por un Casio': la frase de Shakira que movió la venta de estos relojes en el mundo

Ya han pasado dos semanas desde el lanzamiento de la más reciente canción de Shakira, ‘BZRP Music Sessions #53’ y continúa siendo tendencia, generando polémica e imponiendo nuevos récords en distintas partes del mundo.



‘Cambiaste un Rolex por un Casio’ es una de las tantas frases de esta canción que son usadas continuamente por los usuarios de las redes sociales para jugar con el humor y el sarcasmo, demostrando de nuevo que no existe la mala publicidad si se saben mover las fichas, y la multinacional japonesa Casio lo ha sabido hacer muy bien, junto a su legión de fieles seguidores.



“Fue algo inesperado, que apareció de la noche a la mañana, no estábamos preparados, pero para nosotros ha sido buenísimo, la canción ha sido todo un marketing global gratuito, lo que se ha reflejado en las ventas que en las últimas semanas se han triplicado en América Latina, pero además, ha sido importante para identificar cómo es percibida la marca actualmente”, comentó Thiago Nadotti, Coordinador de Marketing de relojes Casio para América Latina.



Si bien cuentan con una gran cantidad de ‘Casio Lovers’ seguidores en sus distintas redes sociales, las cuales crecieron a gran velocidad en los últimos días, quedaron sorprendidos con la reacción de la gente respecto de la canción de la artista barranquillera.



“Nos sorprendieron los comentarios de las personas una vez salió al aire la canción, la mayoría de ellos con mucho amor hacia la marca, nos demostró que la marca está posicionada”, continuó Thiago Nadotti.



La sorpresa fue general, ya que en un comienzo, la mención de la marca parece no dejar bien parado al gigante tecnológico nipón con más de 70 años de historia.



Según el Coordinador de Marketing de relojes Casio para América Latina, “La canción compara dos cosas a través de su precio, pero la reacción del público nos demostró que hemos logrado comunicar bien que somos una marca con fuertes atributos, como el ‘durar para siempre’, que es una de las cosas que más han recalcado nuestros consumidores”.



Los ‘Casio Lovers’ no desaprovecharon la oportunidad para recordar algunos de los relojes más famosos de la marca, que con los años se transformaron en verdaderos hitos, “Muchos recordaron tener el famoso reloj calculadora o el reloj que contaba con radio, que para su época fue un verdadero adelanto, reconociéndole a Casio que siempre ha estado a la vanguardia de la evolución y la innovación”.



Aunque dicen que la nostalgia vende, Casio no se ha quedado allí y viene trabajando en el cada vez más competido mercado de los llamados relojes inteligentes.



“El ‘boom’ de la canción ha sido muy bueno en medio de toda nuestra estrategia de alcanzar públicos nuevos con nuestras nuevas propuestas que involucran nuevos materiales y nuevas tecnología, para llegar a quienes no conocían la marca, como la generación Z”, dijo Thiago Nadotti.



“Siempre estamos en búsqueda de nuevos valores, incluso para que sean integrados en los modelos clásicos de Casio que se mantienen, que siguen siendo pedidos por los usuarios. Son modelos que llamamos ‘emocionales’, porque muchos usuarios los buscan porque tienen su propia historia con ellos”, concluyó.