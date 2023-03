La Cámara de la Moda Vallecaucana celebrará este año la segunda versión de Cali Distrito Moda, evento de gran plataforma que el año pasado batió récord de participación de diseñadores y asistencia de público. En esa ocasión el escenario fueron las antiguas bodegas de La Licorera, pero para el 2023 el recinto escogido es el Centro de Eventos Valle del Pacífico, localizado a cinco minutos de Cali sobre la autopista Cali-Yumbo. Este espacio cuenta con más de 100.000 metros cuadrados que albergarán a los más de 25.000 asistentes que se esperan durante los tres días que durará Cali Distrito Moda 2023, la pasarela que busca visibilizar a diseñadores y marcas consolidados, emergentes y nuevos que quieren dejar una huella en el mundo de la moda.



A todo lo largo y ancho del Centro de Eventos Valle del Pacífico, Cali Distrito Moda 2023 tendrá diversos espacios y actividades para que el público disfrute de pasarelas nacionales e internacionales, zonas de experiencia, muestra comercial, fiestas temáticas, showrooms y conferencias. La organización tendrá, además, dos escenarios alternos. Uno de ellos estará ubicado en el primer piso del centro comercial Pacific Mall. Allí se desarrollarán las pasarelas de Distrito Pacifico, las cuales estarán a cargo de reconocidos profesionales del diseño local y nacional. Pacific Mall se vincula por segundo año consecutivo a la plataforma de moda más grande que tiene Cali y el Valle del Cauca.



El tercer recinto estará localizado en el Hotel Marriott Cali, donde el público podrá presenciar trunk shows durante los tres días de programación a las 12:30 p.m. La idea es que este espacio sea aprovechado para que los amantes de la moda aprecien las más recientes colecciones de creadores colombianos y extranjeros mientras disfrutan de un delicioso almuerzo. La mezcla perfecta de moda, estilo y comida gourmet.



La expectativa es grande con la llegada de Cali Distrito Moda 2023 y sus tres sedes a lo largo de la capital del Valle, siendo la principal la del Centro de Eventos Valle del Pacífico, y las alternas el centro comercial Pacific Mall y el Hotel Marriott Cali. En cada uno de ellos se vivirán experiencias únicas que le darán acogida a diseñadores, modelos, marcas seleccionadas, patrocinadores y público en general.



Casting de modelos

Más de 700 modelos asistirán al casting oficial de Cali Distrito Moda 2023, programado para el próximo lunes 13 de marzo a las 2 p.m. en el teatro estudio del canal regional Telepacifico



Una cifra muy representativa, puesto que uno de los objetivos de la Cámara de la Moda Vallecaucana y su director, el diseñador Guio Di Colombia, es apoyar la reactivación económica de la industria de la moda, el diseño y la confección, una de las más golpeadas por la pandemia del Covid-19. La mayoría de los modelos provienen de agencia caleñas y vallecaucanas, pero también provienen de otros departamentos. Para poder participar en el casting, cada modelo tuvo que inscribirse primero en la plataforma de Cali Distrito Moda 2023.



Los modelos que finalmente estarán en las pasarelas del evento serán seleccionados bajo exigentes criterios de profesionalismo y disciplina por un panel de expertos del que harán parte, por supuesto, los diseñadores y marcas participantes. Los escogidos deberán estar agenciados, no se aceptarán modelos independientes. Cuarenta marcas y diseñadores se alistan para seleccionar a los maniquíes que lucirán sus colecciones y mostrarán todo su talento en esta segunda edición de Cali Distrito Moda 2023.



Confirmada la participación de más de 20 marcas y diseñadores de Panamá, México, Estados Unidos y Colombia.



Faltando 3 meses para la realización de Cali Distrito Moda 2023, ya confirmaron su asistencia 24 prestigiosas marcas y diseñadores que adornarán nuestros tres escenarios con sus más recientes colecciones, durante los tres días del evento. Ellos son:



Aldrin Ayuso

Almagua by Vanessa Giraldo

Aura Botero

Carlos Valenzuela

Colectivo FADP

Cosa Nostra

Croquis by Margarita Yepes

Edwin D´Angelo

Guio DiColombia

Hugo Puentes

Iesus

ISGO by Diego Rivas

Jezreel

John Mesías

Juan Enríquez

Kathe Zapata

María del Mar Zambrano

María Gracia Atelier

Paola Arango

Rubén2

Samara Wells

Ters Apparel

TRZ by César Jaramillo

Victoriana Design by Carlos Marín



Se irán agregando más nombres a medida que la curaduría de la Cámara de la Moda Vallecaucana continúe seleccionando cuidadosamente a más profesionales del diseño que participarán en esta segunda edición de una de las plataformas de moda más grandes de Latinoamérica, la cual desde ya se proyecta como la cara más bonita y amable de Cali y el Valle del Cauca para Colombia y el resto del mundo.