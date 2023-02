¿Beyoncé, Adele o Bad Bunny? La elite de la música llega a los Grammy este domingo

Gigantes del pop se miden por la gloria de los Grammy este domingo en la ceremonia que se celebra en Los Ángeles y que promete ser escenario de un nuevo cara a cara entre Beyoncé y Adele.



Kendrick Lamar, Harry Styles y Taylor Swift están también entre los favoritos de la gala de este 5 de febrero, que también es vista como un momento estelar para la música latina con nominados como Bad Bunny y Anitta en las principales categorías.



La 65ª edición de la ceremonia que premia lo mejor de la música promete un despliegue de estrellas, con las apariciones de Styles, Bad Bunny, Lizzo, Steve Lacy y Mary J. Blige. Cabe mencionar, que el espectáculo será animado nuevamente por el comediante Trevor Noah.



Le puede interesar: ¿Visitará Colombia? Beyoncé hizo el anuncio de su gira mundial 'Renaissance'



Además, Beyoncé lidera con nueve nominaciones, seguida por el rapero Kendrick Lamar con ocho. Adele y Brandi Carlile empataron disputando siete categorías cada una.



Esta edición de los premios Grammy viene luego de un año marcado por discos que han sido un éxito de ventas, como el vibrante "Renaissance" de Beyoncé, el introspectivo "30" de Adele, y el enérgico "Un verano sin ti" del puertorriqueño Bad Bunny.



Las miradas estarán puestas en Adele y Beyoncé, cuyos trabajos se miden en las más codiciadas categorías seis años después de que la cantante británica destronara el revolucionario "Lemonade" de la reina Bey.



En la época, Adele le arrancó una lágrima a Beyoncé al dedicar buena parte de su discurso de agradecimiento a elogiar a la estadounidense y decir, palabras más o menos, que su "monumental" álbum merecía el gramófono.



La tácita competencia se alimenta además por las críticas de quienes consideran que la Academia de la Grabación niega el debido reconocimiento a los artistas negros.



Billboard predice que este año la legión de seguidores de Beyoncé estará de fiesta con su reina para celebrar el premio al mejor álbum, mientras que otros expertos vaticinan que Adele tiene más chances del oro en la categoría de mejor grabación con su sencillo "Easy On Me".



Lea aquí: ¿Tusa o Monotonía? Crecen los rumores de una posible colaboración entre Shakira y Karol G



Pero las sorpresas están a la orden de la noche, como otras ediciones han probado. Lo que es un hecho es que con la edición de 2023, Beyoncé hizo historia al acumular 88 nominaciones, empatando a su esposo Jay-Z en el pedestal de artista más nominado de los Grammy.



Con 28 victorias, Beyoncé es la mujer con más gramófonos. En la lista general está empatada en el segundo lugar con el productor Quincy Jones, y tiene posibilidades de destronar al director de música clásica Georg Solti, que ostenta 31.

Latinos en la ceremonia

Bad Bunny, el artista más taquillero del momento, llega este domingo a Los Ángeles con tres nominaciones gracias a su exitoso "Un Verano Sin Ti", que compite a álbum del año.



Es la primera vez que un disco grabado totalmente en español disputa el premio, uno de los más codiciados de la noche. Se trata además de la primera nominación del astro puertorriqueño a una nominación en solitario a una de las principales categorías de los Grammys.



El reconocimiento marca un hito para el reguetón, género latino que revolucionó la escena global. Benito Antonio Martínez Ocasio, de 30 años, disputa además el Grammy a la mejor actuación pop en solitario y el mejor álbum de música urbana.



La española Rosalía con su "Motomami", que brilló en los Latin Grammys el año pasado, llega en busca del gramófono al mejor álbum latino de rock o música alternativa.



Lea también; ¿Niña, niño o niñe? Camilo y Evaluna aclararon supuesto género no binario de su bebé



Carlos Vives, Maluma, Jorge Drexler y Cristina Aguilera se miden también en las categorías latinas, al igual que Daddy Yankee, responsable por globalizar el reguetón, pero que no ha conquistado un Grammy en más de dos décadas de carrera.



La brasileña Anitta también llega a Los Ángeles en busca de la gloria, nominada como mejor artista revelación, otro de los más importantes galardones de la noche, que puede sellar la internacionalización de la "Girl from Rio" que puso a todo el mundo a menear las caderas el año pasado con su éxito "Envolver".

Influencia de TikTok

Nadie despunta como favorito para el anhelado gramófono al mejor artista nuevo, que en ediciones anteriores coronó a fenómenos como Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion y Billie Eilish.



Las nominaciones a esta categoría muestran cada vez más variedad y reflejan las tendencias actuales de la música y video. Al igual que Anitta, otros nominados como los rockeros de Maneskin, el rapero Latto y el cantante Omar Apollo han viralizado en TikTok.



Lea además: Video: por su cumpleaños, Shakira salió a saludar a fans que la esperaban afuera de su casa



Los Grammys este año también se presentan como oportunidades para el fenómeno de Corea del Sur, que anunciaron una pausa en su carrera y que podría hacerse con su primer Grammy, y para Taylor Swift, quien podría finalmente llevarse el premio a la Canción del año.



La Academia de la Grabación, compuesta por artistas, compositores e ingenieros, también reconoce en esta edición a titanes de la música como Bonnie Raitt, Willie Nelson y ABBA con varias nominaciones.