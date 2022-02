Belinda, la estrella pop mexicana habló sobre su ruptura con Christian Nodal

Belinda, una de las cantantes y empresarias más exitosas de la industria del entretenimiento en México, habló sobre su ruptura con el también cantante de baladas Christian Nodal, luego de que éste publicara el fin de semana pasado que daban por mutuo acuerdo, terminada su relación a pocos meses de su matrimonio.



La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ no resistió las críticas que le han hecho a través de redes sociales, en la que la tildaban de mantenida, arribista o cazafortunas, por lo que decidió escribir por medio de su cuenta de Instagram cómo se sentía en este momento de su vida.



“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien, tanto espiritual como profesionalmente”, señaló la artista.



Así mismo, agregó que daba por terminada su etapa con Nodal. “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida (Simone de Beauvoir)”.

Aunque aún no se ha pronunciado con respecto a la supuesta infidelidad del cantante o sobre los comentarios que la tildan de querer robarle el dinero, Belinda solicitó respeto para ambos.



Cabe señalar que ni Nodal ni Belinda han sido explícitos con respecto a los motivos de su separación, por lo que diversos medios y las redes sociales han generado un sin fin de especulaciones sobre los artistas.