Banda Guns N' Roses demandó a una tienda de armas en Texas, EE.UU., ¿cuál fue el motivo?

La emblemática banda de rock Guns N' Roses demandó a una tienda de armas en línea basada en Texas, Estados Unidos, por utilizar su nombre sin autorización, en momentos en que una continua serie de tiroteos con consecuencias mortales azotan el país.



La demanda, a la que tuvo acceso la AFP, fue inicialmente divulgada por medios locales citando al portal City News Service. Los abogados de la banda la presentaron el jueves 1 de diciembre en una corte federal de California, de donde los Guns N' Roses son originarios.



Los reclamos contra la firma Jersey Village Florist, propietaria de la tienda en línea texasgunsandroses.com son por "falsa denominación de origen, competencia desleal, falsa sugerencia", entre otros, de acuerdo con el documento.



La tienda en línea vende pistolas, rifles, municiones, chalecos antibalas e incluso rosas "sin la autorización de Guns N' Roses, licencia o consentimiento". La firma no estuvo inmediatamente disponible para entregar su versión.



La demanda es liderada por los socios principales W. Axl Rose ("Axl Rose"), Saul Hudson ("Slash"); y Michael "Duff" McKagan, miembros de esta banda fundada en los años 80.



A través de sus abogados, los interpretes de "Sweet Child O' Mine" y "Paradise City" explican que supieron de la existencia de este negocio en 2019, y que en 2020 pidieron a la compañía que dejara de usar su nombre, sin éxito.



En la página 7 del documento, los demandantes aseguran que la naturaleza del negocio es "perjudicial" para Guns N' Roses, que no quiere ser asociada con un vendedor "de armas de fuego".



Un tiroteo en una escuela en Texas (mayo), y otros ocurridos en noviembre en una universidad y en un supermercado de Virginia y en un club LGBT en Colorado, con consecuencias mortales, han reactivado en Estados Unidos el debate sobre la compra y porte de armas, un derecho que, quienes lo defienden, aseguran que está protegido por una antigua norma constitucional.



El propio presidente Joe Biden ha pedido leyes de control de armas más estrictas.



Según el portal Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado en Estados Unidos 40.781 muertes producto de armas de fuego, aunque más de la mitad de los casos son suicidios. De este total, unas 200 muertes correspondieron a asesinatos masivos.