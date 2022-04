Arelys Henao, la reina de la Música Popular que lidera la lucha contra la violencia de género

Arelys Henao es la reina del rating en los canales nacionales, el 31 de marzo la telenovela, inspirada en su historia, se ubicó como el programa más visto de Colombia, según cifras de Kantar Ibope Media tuvo un rating de 11,98 %, superando al ‘Desafío The Box’, del mismo canal con 11,49 %.



En ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, que se emite desde el pasado 11 de enero por el canal Caracol, la Reina de la Música Popular es interpretada por la actriz Mariana Gómez, quien ha representado esa lucha que la cantante libró desde sus inicios contra el machismo y la violencia contra la mujer.



Canciones como No Podemos Callar o Pasado Pisado, se han convertido en himnos en contra del maltrato para muchas de sus seguidores: “Mujeres, no permitamos que nos maltraten, por miedo y amor no podemos callar. Uno puede querer mucho, pero tiene que valorarse, porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad”, “lo pasado pisado, no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir. Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti”.



La artista, nacida en Sabanalarga, Antioquia, que vivió en el campo y tuvo 13 hermanos, de los que 7 ya murieron (uno de ellos, Martín, falleció poco antes de que se estrenara su bionovela), al igual que su papá. Desplazada por la violencia en Colombia —eestuvo a punto de ser reclutada por la guerrilla—, se mudó para Medellín en 1996 e inspirada por El Rey del Despecho, Darío Gómez, comenzó a componer sus canciones.



Sobreviviente de cáncer de tiroides (casi pierde la voz), le ha dado su sello a la ranchera y al despecho con temas como ‘Señor Prohibido’, ‘Corazón amigo’, ‘Si se fue, se fue’ y ‘Mujeres y despecho’, ‘Amante y Amigo’. ‘No me compares’ y ‘Pa’ la fulana’, que lanzó la semana pasada y en cuyo video participa el cantante, actor y presentador caleño Marcelo Cezán.



“Me escriben mujeres maltratadas, me envían fotos de sus caras llenas de sangre. Siento dolor en mi corazón, impotencia”, confiesa la autora de más de 200 canciones, que ha grabado más de 130 sencillos y han cantado su música más de 40 artistas. Hablamos con ella, en la recta final de su novela y aprovechando su reciente paso por Cali en El Festival del Despecho, en el que compartió escenario en la Arena Cañaveralejo con Francy, Yeison Jiménez, El Charrito Negro, Alzate, Luis Alberto Posada y El Andariego.

"‘No podemos callar’ es una canción

de, Hernán Darío Hernández sobre

el maltrato a la mujer, un flagelo

en Latinoamérica”: Arelys Henao, cantautora.

¿Qué relación artística tiene con Cali?



Uno de mis primeros conciertos en 1997 fue en la Tienda de Pedro, canté en el Parque de la Caña y en el Festival del Despecho. Reencontrarme con el público caleño fue sido un sueño hecho realidad, una de las ciudades más importantes de nuestra música popular.



¿Cómo va su campaña en contra de la violencia de género?



Estoy muy feliz de hacer parte de esta, porque, por primera vez se hace una serie de televisión en contra de la violencia de género, del feminicidio; estoy muy contenta de trabajar en una causa tan bonita y en la campaña nuestra Hagámonos Escuchar, donde miles de mujeres mandan su video y se suman a este mensaje.



Y voy a participar en una nueva iniciativa, basada en el empoderamiento de la mujer para cinco países de Latinoamérica. La serie del Canal Caracol sobre mi historia es en sí una campaña, muestra las situaciones que le pasan a las mujeres que intentan acabar con el machismo, la idea es que todos sepan que las mujeres queremos más oportunidades en la sociedad.



¿En qué momento empieza a componer canciones con esa temática?



Desde la primera que compuse Madre Soltera, después llegaron Tengo un Amante, Mujeres en Despecho, Flores en Vida, Un Amor Nuevo, No Podemos Callar. En realidad, toda mi vida he escrito canciones basadas en el empoderamiento de la mujer, en decir nuestras verdades, nuestro desahogo.



¿A los 12 años cantó en público una canción de Ana Gabriel, Es Demasiado Tarde, cómo fue ese momento?



Fue en el concurso de Liborina, que fue el que salió en la serie, no me quisieron acompañar los músicos y yo empecé a cantar una canción de Ana Gabriel, porque me había ido para el pueblo a concursar para que me vieran y me iban a sacar del escenario antes de cantar.

Qué tan difícil ha sido abrirse paso en un medio tan difícil como el musical y en el género el popular, dominado antes por hombres?



Muy difícil, yo lo veía imposible, ser mujer y tratar de ocupar un lugar, sobre todo cuando se viene sin un peso en el bolsillo, desplazado por la violencia; cuando nadie te cree porque no tienes la mejor ropa, el mejor carro, ser mujer y tratar de ocupar un lugar, fue difícil, casi imposible, pero lo logré.



¿Qué significó grabar La Reina y El Rey con Darío Gómez?



Uno de los empujones más grandes de mi carrera fue grabar con el maestro en 2013, fue increíble; como estar en el rancho de Vicente Fernández y grabar todo un álbum en su estudio, en su casa; alternar con la maestra Ana Gabriel, con tantos artistas. Cada episodio que ha pasado en mi vida ha hecho que crezca mi carrera y eso es maravilloso.



¿Ser una feminista adelantada a su época, ahuyentó a sus pretendientes?



Me causó muchos problemas, pero fue maravilloso contar con el cariño de la gente, con las mujeres que me decían “usted puede, usted es capaz, necesitamos una mujer que nos defienda, que hable por nosotras”. Hasta que lo logramos, ya los hombres en este momento son mis grandes admiradores, son maravillosos conmigo y valoran mucho el papel que estoy haciendo de defender a sus hermanas, a su mamá, a sus hijas, a las mujeres de su entorno.



¿Sus hijos cómo se están formando en su relación con las mujeres?



Juan Esteban y Miguel valoran mucho a la mujer, a su abuela, a sus tías, a su mamá, a sus amigas, son muy respetuosos; dos jóvenes increíbles, bien criados, con respeto a Dios. Uno es economista y otro futbolista.



¿Cuál ha sido el secreto para llevar con Wilfredo Hurtado 26 años de amor y felicidad?



La oración, el diálogo, la humildad en el corazón es lo que hace que un matrimonio perdure.



¿A usted la veremos en la novela?



Me van a ver al final de la telenovela, y estoy segura de que lo van a disfrutar, se lo van a gozar.