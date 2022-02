"Aquí lo que importa es mi mamá": J Balvin luego de subir video en una camilla de hospital

El cantante J Balvin ha dejado ver en los últimos días el profundo amor que siente por su madre, Alba Mery Balvin, quien por problemas relacionados al covid-19 se encuentra internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Por lo que de forma reiterativa el intérprete de ‘Morado’ le ha pedido a sus fans que oren por el bienestar de su progenitora.



Más el estrés que siente el artista lo ha superado, pues en las últimas horas el paisa subió un video a sus historias de Instagram en la que mostraba que se encontraba en un hospital debido a que tuvo una recaída en salud por no poder dormir.



“Esta semana sí ha sido negra”, señala Balvin, mientras se encuentras acostado en una camilla.

Aunque el antioqueño preocupó a sus seguidores al publicar el video en el que mostraba que se encontraba internado en una clínica, horas más tarde apareció comentando que se encontraba bien y que lo más importante en estos momentos era su mamá.



"Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir, no es nada grave, estoy bien. Aquí lo que importa es mi mamá. aseguró el cantante.