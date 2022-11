Animales, víctimas de violencia por venganza de los humanos

Personas descargan su ira sobre mascotas con el ánimo de hacer daño a sus parejas o vecinos. Ley castiga al maltratador.

En lo que va corrido del 2022, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, Gelma, ha recibido 1392 denuncias por violencia contra animales en el país. En el Valle del Cauca, han sido 129 y en Cali, 190.



De acuerdo con el fiscal coordinador del Grupo Gelma, Alejandro Gaviria, “el maltrato animal es cualquier situación de crueldad, violencia o sufrimiento que los seres humanos le generen a los animales, con el fin de causarles daño, dolor o estrés”, explicó. Añadió que Colombia ha evolucionado en los últimos años y la Fiscalía General de la Nación está garantizando que la ley que prohibe y sanciona este tipo de maltrato no sea letra muerta.



El funcionario concluye que todavía nos falta mucho como sociedad para trabajar en una verdadera protección animal.



Según el fiscal Gaviria, en los últimos años ha surgido el concepto de familia ‘multiespecie’ y se refiere a aquella que considera a los animales como integrantes de esta, es decir, que hacen parte del núcleo familiar.

Debido a esto, muchos maltratadores se aprovechan para lastimar a los animales con el fin de desquitarse o castigar a las personas con quienes han tenido algún altercado. Por lo general, esta conducta se presenta entre parejas o vecinos.



“Yo he tenido casos de maltrato animal que me han marcado mucho. Mi capacidad de asombroso ya se acabó, las cosas que uno ve son horribles, el ser humano es muy cruel”, comenta Liliana Ossa Zamorano, activista por los derechos de los animales y fundadora de Paz Animal.



De acuerdo con Laura Cadavid, psicóloga con enfoque conductual cognitivo, de la Universidad Autónoma de Occidente, “la persona que decide lastimar a la mascota de su pareja o de algún otro individuo, lo hace con la finalidad de castigar al otro, por eso recurre a la venganza, sabe que eso causaría mucho dolor. Esos tipos de comportamientos son de personas impulsivas, incluso, pueden tener algún tipo de trastorno”, declara la profesional de la salud mental.

Casos desgarradores en Colombia

Uno de los casos que más ha indignado al país fue uno sucedido en 2020 en Tuluá, donde un soldado del Ejército desmembró a cuchilladas y mordiscos al perro de su madre.



Cuando La Policía Ambiental llegó al lugar, presenciaron cuando el individuo despedazaba al animal; tuvieron que forcejear con él porque el hombre no respondía los llamados, aparentemente, se encontraba fuera de control, mientras su madre estaba desmayada. De acuerdo con las autoridades, la acción se hizo con arma blanca y a mordiscos.



En Medellín, en 2021, un hombre fue imputado por violencia intrafamiliar y maltrato animal por la Fiscalía, ya que se encontraron videos de él golpeando al perro de su compañera sentimental, con el propósito de intimidarla.



Según la investigación, entre los años 2020 y 202, el individuo, al parecer, agredió al animal y enviaba por medio de su teléfono móvil videos de su accionar como forma de intimidación hacia su pareja.

Por estos hechos fue judicializado como presunto responsable de maltrato animal a raíz de las denuncias investigadas por el grupo Gelma, de la Fiscalía General de la Nación.



En Bucaramanga, Santander, el 2 de noviembre de este año, una pareja mantenía una discusión. De repente, el hombre de 23 años decidió atacar como acto de venganza al gato de su compañera sentimental. Por los sonidos que se escuchaban en la vivienda donde estaban los cónyuges, varias personas alertaron a la Policía para denunciar la situación. El gato sufrió múltiples fracturas en sus patas y sus dientes también se vieron afectados. Por esto las autoridades capturaron de inmediato al sujeto sindicado de haberle generado los golpes al animal indefenso.



Uno de los casos que más ha marcado al fiscal coordinador del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), Alejandro Gaviria, ocurrió en el Valle del Cauca. Una pareja discutía, entonces el hombre agarró a la mascota del hogar, un perro de raza criolla y lo decapitó, puso la cabeza del animal sobre el sofá de su pareja y se marchó. Fue condenado por violencia intrafamiliar física, psicológica y por maltrato animal.



Por su parte, la animalista Liliana Ossa no tiene un caso en particular que la haya marcado, porque dice, “a mí todos los casos me marcan, yo no tengo uno en específico que me haya dolido más que otro porque todos me duelen. A mí me han llegado casos donde han matado a perros tirándolos hasta de un balcón. Los agresores buscan desquitarse propinándoles balazos, puñaladas, patadas o lo que sea contra los animales, la crueldad es infinita”.



Según el coordinador del grupo Gelma, una de las excusas más recurrentes que utilizan los maltratadores de animales es que se sienten dueños de su integridad. “Creen que porque son los guardianes o tutores pueden hacer lo que les plazca con ellos y están muy equivocados. El hecho de que sean sus dueños no implica que los traten así”, afirmó y añadió el funcionario: “Cuando se trata de casos de venganza es porque saben que le causarán un dolor muy grande al otro individuo, más, si este hace parte de las personas que consideran a los animales como parte indispensable de su núcleo familiar”.



Entre tanto, Liliana Ossa opina que no hay ninguna excusa para tolerar este tipo de comportamientos y advierte que la realidad es que el maltratador busca enfrentarse con un ser que es totalmente indefenso. “Aquí en Colombia es muy fácil matar, se mata a una madre, a un hijo, entonces con mucha facilidad matan a un animal”.



Según la psicóloga Cadavid, son diversas las razones por las que un ser humano puede atentar contra la integridad de un animal, algunos, aunque cueste creer, lo hacen por diversión, disfrutan ver el sufrimiento y eso puede estar conectado con una psicopatía; otros, por remordimientos, estimulación de la violencia, entre muchos otros; en cualquiera de los casos, es cruel.

Si un ciudadano ve a un animal en el balcón de una casa aguantando frío y hambre, eso es también maltrato animal. Si graba o toma fotos sirve. Toda prueba que apoye una denuncia sirve”, declaró el fiscal Alejandro Gaviria.

Consecuencias del maltrato animal

De acuerdo con La Ley 1774 del 6 de enero de 2016 el trato a los animales se basa en el “respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono”. Asimismo, registra el documento, que el responsable de los animales debe asegurar como mínimo que el animal no sufra hambre ni sed, no padezca ningún malestar físico o dolor injustificadamente, no le sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, no sea sometido a condiciones de miedo y estrés y que pueda manifestar su comportamiento habitual.



Además, la ley prevé una multa de entre 5 y 50 salarios mínimos legales vigentes para cualquier persona que maltrate a un animal. Si le provoca su muerte, se enfrenta a 12 a 36 meses de prisión y no podrá realizar ningún trabajo relacionado con los animales.



Comenta el fiscal Gaviria que es importante reportar la crueldad en contra de los animales porque ellos son seres sintientes y “tienen dignidad y la dignidad es respeto por la vida y por la calidad de vida, independientemente de su especie”, sostiene. Si se atiende un caso de maltrato animal, agrega, se logra evitar que esa violencia escale frente a otro integrante de la sociedad como son los más vulnerables: niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad.



Opina Gaviria que “cada municipio debería tener una ruta de atención del maltrato animal, que todas las instituciones del Estado deberían estar preparadas para el trabajo con los animales, tanto las alcaldías, las gobernaciones, la policía, la fiscalía y las autoridades ambientales”, manifiesta.