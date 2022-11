El próximo domingo 20 de noviembre de 2022 se celebrará el primer encuentro de ‘Dogs Lovers’ en Colombia, el cual será un evento gratuito que rinde homenaje a la relación entre humanos y perros. La cita será en Bogotá, Medellín y Cali, donde los asistentes podrán disfrutar de una divertida agenda con diversas actividades, junto a talentos de la televisión colombiana y expertos en el universo canino, además recibirán muestras de productos para las mascotas.



En la ciudad de Cali, el encuentro será en el Estadio Diamante de Béisbol (autopista sur oriental con 39) a las 10:30 a.m. y el recorrido será hasta el Parque el Ingenio, donde los ‘Dog Lovers’ podrán disfrutar de la compañía de la periodista deportiva y presentadora Melissa Martínez, de música en vivo y demás actividades programadas.



Este evento, pretende reunir a la mayor cantidad de Dogs Lovers, ofreciendo entretenimiento para toda la familia: “Este será un día para disfrutar y fortalecer aún más el vínculo con nuestros perros y brindarles lo mejor a través de nuestro nuevo lanzamiento de Nutriss Al Natura, queremos que este sea el primero de muchos domingos de la familia Dog Lover”, explica Camilo Jaramillo, gerente de mercadeo del grupo Bios para la marca Nutriss. Quien desee asistir, podrá registrarse en: https://www.nutrisslovers.com/alnatural

​

En Bogotá, el recorrido de humanos y perros, tendrá inicio en el Centro Comercial El Edén a partir de las 7:30 a.m. con llegada hacia las 9:00 a.m. al Parque Simón Bolívar donde estarán participando diversos artistas como la reconocida actriz de cine y televisión, Cristina Campuzano; se contará con una pantalla gigante para transmitir la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol, 3 artistas musicales y para el cierre show musical a cargo de Martina La Peligrosa.



La hora de encuentro en Medellín será a las 10:30 a.m. en la avenida El Poblado en el Centro Comercial Premium Plaza, el recorrido irá hasta el Mall Frontera, donde Carlos “Pity” Camacho, reconocido actor y participante del reality MasterChef en su versión 2021, estará como invitado especial para compartir experiencias, además de un escenario con música en vivo y diversas actividades para los asistentes.



¿Por qué el 20 de noviembre?

La fecha tiene un significado especial, el 20 es el Día del Psicólogo, una fecha para resaltar su labor y agradecer su ayuda a tantos pacientes.

Uno de los más reconocidos fue Boris Levinson, célebre entre los psicólogos infantiles de todos los tiempos. Una mañana Levinson se encontraba en su consultorio en compañía de su mascota cuando aparecieron de sorpresa una mamá con su hijo. El niño que era muy retraído tuvo una conexión con el animal quien se acercó a él y empezó a darle lametazos. Desde entonces, Jingles acompañó las sesiones teniendo resultados muy gratificantes en el progreso del niño. Fue así como nació la Terapia Asistida con Animales desde 1953.



Lo cierto es que no todos los perros hacen parte de terapias asistidas, pero tener un perro siempre será terapéutico. Por eso y porque cada vez hay más personas conectadas con ese sentimiento de gratitud, nace este evento donde el objetivo es que humanos y mascotas se diviertan juntos para celebrar una de las conexiones más puras, desinteresadas y sinceras que nos ha dado la naturaleza.