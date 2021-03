Andrés López y sus claves para explotar la creatividad

Erika Mantilla

Pionero del ‘stand up comedy’ en Colombia, Andrés López Forero celebra 17 años de su clásico ‘La Pelota de Letras’, la cual puso en los teatros “cuando nadie iba a teatro. Ahora, pongo mis creaciones en diferentes lugares digitales”, asegura el ahora coach de emprendedores y creativos.



Dice que su éxito se debe a que no imita ni repite lo de otros: “Parto de la hoja en blanco, creo desde cero”, así creó otras comedias exitosas como Me Pido La Ventana, Llegar a Marte y Me Pido La Ventana con Frutica Picada”.



‘La Pelota de Letras’, un sutil análisis sociológico de diferentes generaciones de colombianos desde los años 1960 al 2005, nació de las historias que vivió este bogotano en Modelia, barrio donde creció. Al ver que funcionaba, creó una obra contando la retrospectiva familiar cuando “nadie lo había hecho”. La presentó en todo el mundo y aún se la piden, “porque siempre cuento la misma historia, de manera distinta”.



Actor de cine y de doblaje en las películas Las Aventuras de Nuku y La Vida Secreta de Tus Mascotas, este ingeniero de sistemas y antropólogo de la Universidad de los Andes, es educador experiencial del Delta Synergy Group of Experiential Education, de Toronto, Canadá y conferencista. Hablamos con él sobre la creatividad, tema de su próximo taller.

¿Cuál ha sido la etapa más creativa de su vida y a qué cree que se deba?



Desde el año 1990 no he dejado de crear. Ese 3 y 4 de abril fue para mí la primavera que nunca se acaba, desde entonces me siento un amanuense perpetuo de todo lo que me dicta cada elemento.



Es que es fascinante, algo que me impactó de la película ‘Sueños’ (Dreams) del grandioso director japonés que cambió la historia del cine, Akira Kurosawa, es la escena de Van Gogh donde el aprendiz de pintor llega ante la presencia del maestro en la mitad del campo abierto y lo primero que le pregunta Van Gogh es “¿Por qué usted no está pintando?”. Y he ahí el elemento mágico, ¿por qué no estás creando?



Esa es la labor fundamental del humanismo.



Se puede desarrollar la creatividad, aún en tiempos de crisis?



¿Ha habido en la historia un tiempo sin crisis? Cada adversidad es un regalo. Cada cobarde que se pone en el camino le da a uno ventaja pues uno pasa de largo al saber que el tonto se quedará quieto sin crear. Yo puse La Pelota de Letras en los teatros cuando nadie iba a teatro. Ahora pongo mis creaciones en diferentes lugares digitales o en lugares acondicionados para la entrega de lo que hago.



En el pasado los teatros eran focos de infecciones, la gente se enfermaba al ir a los baños de los teatros en el siglo XIX o a principios del XX. La misma necesidad de los espectadores de experimentar los teatros hizo que se crearan sistemas de alcantarillado y buenos baños. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y de sobrepasar adversidades. Pronto haremos de este mundo algo cada vez mejor. En la Segunda Guerra Mundial el teatro ocurría en Londres en el subterráneo mientras la ciudad era destruida. El Arte no pide permiso, esta sucede.



¿Hay una hora del día en la que se sienta más creativo? ¿Cuál?

En algún momento tuve la idea falsa de que “yo era una persona nocturna”, y descubrí que era la excusa de la vanidad y la pereza unidas. Uno crea y punto, no hay excusa. Y se crea ya, la obra ya está lista. Todo lo demás es ese muro llamado vanidad donde se esconde la pereza.



Ni mañanas, ni tardes, “es ya”. Hay que tenerlo listo ya. El proceso de plasmarlo en el universo físico a veces tarda pero la labor es todo el tiempo a todas horas. He creado en cualquier momento bajo cualquier circunstancia, he usado servilletas como computadoras sofisticadas, tabletas, tiza o carbón. Las herramientas están subordinadas a las ganas. Si hay deseo habrá el modo. Lo importante es no tener una excusa para que no haya deseo.



¿Cómo desarrolló su creatividad desde niño?

A punta de observación y dejando en claro que el mundo para mí fue siempre un misterio. Las cosas me asombraron siempre, no dejaba nada por sentado ni pregunta por hacer.



De niño siempre busqué la manera de entretenerme con todo lo que estaba a mi alcance, tomaba nota, me encantaba leer, ver, dibujar, escribir. Yo mismo me inventaba historias para divertirme. Y siempre me parecía fascinante todo a mi alrededor, los gestos de las personas, sus frases, las reuniones familiares, todo me parecía una extraña proyección de la realidad que deseaba siempre explorar y contener de alguna manera entre mis manos. La memoria me parecía siempre un receptáculo grandísimo que nunca se dejaba de llenar con todo aquello… Soy desde entonces: un coleccionista de asombros.

El Taller

El Taller de Creatividad, liderado por Andrés López, se realizará de manera virtual el 21, 22 y 23 de abril.



https://tallerdecreatividad.studio.site/



Está diseñado, según López, “para personas dispuestas a cambiar el chip, a salir de la caja, a explotar lo cotidiano y extirpar todo su potencial creativo, sin importar qué edad o profesión desempeñes. No te vendemos humo ni falsas esperanzas de que te convertirás en el mejor creativo del universo (aunque no dudamos que puedas serlo). Lo que sí hacemos es brindarte las mejores herramientas y técnicas para que potencies tu espíritu ideador y saques jugo en el área que desees enfocar tus ideas, con el uso de la comedia como elemento base para la construcción de la creatividad”.