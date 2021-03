Por primera vez, dos mujeres nominadas a mejor dirección en los premios DGA

Erika Mantilla

Chloe Zhano, directora de 'Nomadland'; y Emerald Fennell, de 'Promising Young Woman'; fueron nominadas este año al premio principal del Sindicato de Directores de Estados Unidos, DGA, por sus siglas en inglés.



Por primera vez, hay dos mujeres entre los cinco nominados y solo diez directoras han sido consideradas para recibir el premio en siete décadas.



Justamente el año pasado hubo fuertes críticas porque no había mujeres en la lista principal de los directores de Hollywood incluidos.



"Felicito a nuestros cinco nominados cuyas diversas y extraordinarias películas encarnaron este poder universal en un año que jamás será olvidado", afirmó el presidente del DGA, Thomas Schlamme, en un comunicado publicado este martes.

Zhao, nacida en Pekín, y la británica Fennell están acompañadas en esta diversa lista por Lee Isaac Chung, quien se basó en la historia de su familia inmigrante coreana-estadounidense para su aplaudido drama 'Minari'.



La categoría la cierran David Fincher con 'Mank', una reimaginación de la edad dorada de Hollywood, y Aaron Sorkin con su drama judicial ambientado en los años 1960 'El juicio de los 7 de Chicago'.



Los premios de la DGA son un importante indicador para el Oscar de Mejor Director.



Solo una mujer -Kathryn Bigelow- ha logrado conquistar hasta ahora el máximo galardón del DGA, y continuó también su camino para conseguir el único Oscar ganado por una directora con 'The Hurt Locker' en 2009.





El año pasado, todos los galardones mayores, incluyendo los DGA y los Oscar, no contaron con competidoras femeninas para la categoría de dirección, tras la destacada ausencia de Greta Gerwig con su aclamada 'Mujercitas'.



La industria de Hollywood ha sido objeto de críticas crecientes en los últimos años por su falta de diversidad.



La DGA también anunció el martes los cinco nominados para la categoría de director novel, donde también figuran las realizadoras Regina King con 'Una noche en Mimi' y Radha Blank por 'The Forty-Year-Old Version'.



Los ganadores del DGA se conocerán en un evento virtual privado el 10 de abril, dos semanas antes de la ceremonia de los Oscar, atrasada este año debido a la pandemia.



