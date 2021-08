Andrés López vuelve a escena con un nuevo show, conozca los detalles

Andrés López Forero es un referente del stand up comedy en Colombia y en Latinoamérica, después de visitar más de 18 países, incluyendo parte de Europa, gracias a la antropología en su trabajo en obras de colección como La Pelota de Letras, Me Pido la Ventana con Frutica Picada y Llegar a Marte. Ahora regresa con su show virtual El Mundo, que él describe como “un viaje sin equipaje, pero con muy buenos recuerdos”.



Es una rutina de comedia en la que este bogotano se inspira en aquellas cosas que nos conectan a través de la cultura, costumbres, modas, música, gustos y nos convierten en esa humanidad que sigue luchando y proyectándose más allá de la adversidad.

“Hace más de un año no nos vemos físicamente, y han pasado cientos de cosas de las que tenemos que hablar, porque nuestra forma de ver la vida cambió. Sin importar en qué parte del mundo te encuentres, puedes conectarte a un viaje desde casa, donde no necesitarás pasaporte y estarás rodeado de cientos de personas. Desde donde te encuentres vas a darle la vuelta al mundo este 21 de agosto, a las 7:00 p.m. (Hora Colombia)”, invita Andrés.



¿Nació un tipo de comedia pandémica? ¿Qué la caracteriza?

​

No. Pienso que la comedia es la misma, las circunstancia del ser humano siempre han sido adversas a lo largo de la historia de la humanidad, hoy se llama pandemia, ayer se llamaba crisis, antes se llamaba “que mire qué es lo que está pasando”, eso lo he nombrado en La Pelota de Letras, cuando la mamá dice: “¡Ay! Avise dónde va a estar, ¡Ay! ¿sí supo?, ¡Ay! Eso está terrible por allá. Haga paquetitos de plata en bolsillos distintos cuando salga a la calle, uno no sabe, lo pueden atracar, uno no sabe”. A mí me ha tocado siempre algo, o eran los atentados de esto, o los atentados de aquello, que mire lo que pasó en Nueva York, que lo que pasó en Europa. Siempre hubo comedia para todo, todas las adversidades presentaron sus formas artísticas, sus adversidades y sus ventajas.



Recordemos que antes no había color azul para pintar los cuadros, entonces tocaba usar otros colores para simular ese color, el arte siempre está por encima de las adversidades y se presenta como lo que es. Ayer usábamos tablas y al otro día “me encantan los streaming”, en un futuro dirán; “Ay, es que me encantan las tablas” y otros: “A mí los streaming”. Es esa vaina para ponerle a un hijo así, Streaming Yesid. La comedia es la comedia, eso es teatro, tal cual, el teatro en la Grecia Antigua se dividía en tragedia y comedia, de ahí empezó todo eso.



¿Viajar ya no volverá a ser lo mismo después de esta pandemia?

​

Siempre que le ocurre algo a la humanidad, cambian los viajes, yo me acuerdo cuando uno podía viajar con una navajita en los aviones por si se necesitaba, no sé, abrir un sobre o explorar algo de una uña, como un cortauñas, ahora ni se le ocurra viajar con navajitas. A veces mandaban a un técnico a reparar algo de un día para otro y este empacaba sus herramientas en el avión y las subía a la cabina, y se bajaba con el destornillador, el martillo, eso antes ni les revisaban a uno la maleta, ¿Cuáles Rayos X? Ahora sí, después de que pasaron aquellos eventos le revisan a uno hasta el apellido, literal.



Siempre que pasa algo con el mundo, el ser humano se adapta a cualquier circunstancia y está por encima de esas adversidades, y lo que hay que hacer se hace, y chao, deje así, y que gracias, como dirían las mamás: “No lo mire, no lo mire no lo mire, no le ponga cuidado, eso siga derecho, eso no se ponga, venga, no se exponga, éntrese ya, deje así”.



¿Cree que muchos saldrán reinventados después del Covid-19? ¿Cuál debería ser la reinvención real?

​

Más que reinvención, está la adaptación, se comunica el mensaje, pero toca adaptarlo a las circunstancias, pienso que siempre las cosas pasarán, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, ayer fue el miedo a la tuberculosis, hoy es el miedo a esto llamado el virus.



¿Qué frase se ha vuelto icónica y quedará para la posteridad en esos tiempos de pandemia?

​

La frase más poderosa que se inventaron en esta pandemia es: “¡Estás en mute!”, esa para mí es la máxima, es el epítome filosófico de la contemporaneidad, eso ya definió todas estas épocas.



¿Qué tipo de generación será la post pandemia?

​

Las generaciones son como patrones. La generación post pandemia se va a parecer mucho a la que vivió después de la Primera Guerra Mundial, que está ilustrada en el primer libro de Ernest Hemingway, ‘The Sun Also Rises’, el sol también se eleva, el sol también amanece, que en español tradujeron como ‘Fiesta’, porque son unas vacaciones que se toma el protagonista del libro de Hemingway con sus amigos, se van de Francia a Pamplona a vivir la fiesta brava, a vivir los encierros de Pamplona con un veterano de la primera guerra mundial norteamericano que está estacionado en el país... Les recomiendo el libro.



Son patrones que se repiten, vivimos en un eterno presente, en repeticiones, en sincronías y armonías con la historia, eso parece muy interesante, uno lee capítulos anteriores de la historia iguales, y esto es lo mismo, Véase la historia de la ciudad de Kaffa, en la antigüedad en el siglo XIV D.C.



¿La pandemia llegó para enseñarnos a los seres humanos?

​

En estos tiempos de crisis, el aprendizaje es más intenso, siempre le enseñan al ser humano a estar más preparado, porque si llegó la pandemia fue porque no estuvimos atentos a algo, entonces hay como más disposición de aprender de algo, porque de ello depende la vida, como a los borrachos que se les pasa la borrachera cuando casi se estrellan o vieron la muerte por ponerse manejar ebrios. Estos tiempos sirven para decir: “Uy, estábamos como medio borrachos”, creyéndonos víctimas o los ‘non plus ultra’ y llegó la pandemia a darnos una mayor disposición al aprendizaje de valores de integridad. Toda la información que teníamos de la humanidad hay que reevaluarla y ver dónde está la solución, cosa que un comediante agradece mucho.



¿Contra qué nos deberíamos vacunar para ser mejores humanos?

​

Contra la generalización. El arma de destrucción masiva no es la bomba atómica ni las armas biológicas, no son los virus, es la generalización y uno sabe que las cosas están mal cuando la gente generaliza. Eso de que “todo el mundo dice, todo el mundo afirma”, eso son generalizaciones venenosas y destruyen naciones, familias y hay que mirar quién lo dijo, dónde está eso, cuántas personas, y quitarse la idea de que hay estudios que lo comprueban para justificar cualquier cosa. Uno dice “ay los perros hacen esto, o los seres humanos se comportan como los perros cuando se les premia, porque eso está en el hipotálamo, hay estudios que lo comprueban”. Detesto cuando me hablan de estudios y no me muestran cuáles, porque según estudios cuando la gente dice que hay estudios que lo comprueban, es porque las personas están mintiendo. Debemos vacunarnos contra la generalización y las afirmaciones respaldadas por nada, no se cuestiona la fuente de información, hay que ver si es fidedigna , si hay investigación detrás, no como “supe por Internet, me llegó un whatsapp, hay estudios que lo comprueban”. Hay que verlos, cuestionarse.



¿Qué piensa de los viajes multimillonarios a la Luna?

​

Pues mucho se decía de Cristóbal Colón, y mire lo que pasa con la reina Isabel, con un reinado en quiebra y sacó como fuera las joyas de la corona para financiar el viaje. Como le preguntaron a Mallory, el explorador del Everest, ¿por qué hay que ir al Everest? y él respondió: “porque está ahí”. Los primeros exploradores a la misión occidental Everest, a principios del siglo XX, fueron en botas y pantalón de dril, y parece que no lograron llegar o devolverse, ahí está la duda. Pero la luna está ahí, toca ir; Marte está ahí, toca ir; Venus también y toca ir, ¿por qué? porque está ahí.