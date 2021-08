Justin James Danton, actor de origen británico, participó en al menos cinco producciones audiovisuales y, al parecer, se encontraba en Colombia trabajando en un nuevo proyecto.



Su carrera fue truncada a los 36 años de edad por un 'carro fantasma' que lo arrolló y provocó graves heridas que le costaron la vida.



Los hechos se produjeron hacia las 6:00 a.m. del pasado lunes sobre la avenida Regional, a la altura del barrio La Aguacatala, en el sur de Medellín, informaron medios locales.



El inglés habría sido atropellado por el vehículo mientras trataba de cruzar la vía a pie. El conductor del automotor huyó, mientras algunas personas lo auxiliaron y lo llevaron a la Clínica Las Américas de la capital antioqueña.



"El día 9 de agosto alrededor de las 6:00 a.m. ingresó por el servicio de urgencias y emergencias un hombre de ciudadanía inglesa, quien fue víctima de accidente de tránsito, según informaron las personas que lo transportaron a la institución. Presentaba politraumatismo grave, sin respuesta a estímulos y signos de muerte cerebral; su evolución neurológica no fue favorable presentando también deterioro hemodinámico", reportaron desde el centro asistencial y confirmaron que ese mismo día falleció.

Las autoridades avanzan en la investigación de los hechos que rodearon al accidente, en búsqueda de la persona acusada de atropellar a Justin James Danton.



"Nuestros agentes de tránsito de la unidad de vida están en la investigación pertinente de los datos del conductor y el vehículo causantes de este hecho, para dejarlos a disposición de la unidad investigativa respectiva de la Fiscalía General de la Nación", indicó John Jairo Vélez, supervisor de Agentes de Tránsito en Medellín, al canal local Telemedellín.



El artista participó en varias producciones audiovisuales filmadas en su país. Facebook Justin James Danton

Sobre Justin James Danton

El actor nació el 26 de julio de 1984 en la localidad de Kent, Inglaterra, localizada aproximadamente a 60 kilómetros de distancia de Londres.



Estudió actuación durante dos años en Londres y participó en al menos cinco producciones audiovisuales (un video musical, tres cortometrajes y una película), según su perfil en la plataforma laboral para artistas Mandy.



También utilizaba como nombre artístico Justin Courtney, según se referencia en la Internet Movie Database, IMDb, donde se muestra además su aparición en otros tres cortos.



Su último trabajo fue en 2017, en la película The Legend of the Mad Axe Man del director Philip Mears, interpretando el papel de Brett Stevenson.



Al parecer, Justin James Danton se encontraba en Medellín realizando proyectos artísticos personales, según informó Minuto 30, puesto que tenía cédula de extranjería vigente hasta el 24 de abril de 2022, reveló Q'hubo Medellín.



Gemma Valentine Danton, mamá del actor, escribió un sentido mensaje de despedida a través de Facebook que acompañó con unas fotos de Justin.



"Qué es la vida. Es el destello de una luciérnaga en la noche. Es un soplo de un búfalo en invierno. Es como la pequeña sombra que corre a través del césped y se pierde en el ocaso. Buenas noches, dulce príncipe, un trozo de mi roto corazón se va contigo. Hasta que nos volvamos a encontrar en otra orilla. Te amo"