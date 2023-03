Andrea Serna mostró a sus seguidores la cicatriz que le dejó una cirugía hace varios años

Andrea Serna es una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Hace poco recibió el premio a Mejor Presentadora de Tv por su labor en el Desafio The Box.



Sin embargo, en su vida no todo ha sido color de rosa y ha tenido que enfrentar dificultades como cualquier ser humano. Pues bien, mientras respondía a sus seguidores a través de las historias de Instagram, dejó ver su cicatriz en su cuello, así que aprovechó para sincerarse.



Resulta que la presentadora tuvo que someterse a una cirugía hace seis años en la que le extrajeron sus tiroides.



“Me hicieron una resonancia que no tenía nada que ver con eso, sino con la columna y un dolor de cuello que me acompañaba en ese entonces, encontramos un par de nódulos. Los estuvimos chequeando con juicio durante un par de años hasta que, por sus cambios, ya era necesario sacarlos con tiroides y todo”, dijo.



Algunos de sus seguidores le preguntaron qué tipo de cuidados había tenido para sanar su cicatriz.



"La cubrí durante 6 meses. Siempre tenía un micropore puesto. Después, cuando la destapé, me ponía bloqueador solar, siempre siempre, sobre la rayita”, explicó.



Además, confesó que todavía le cuesta madrugar y reveló que debe tomar pastillas para reemplazar las funciones de sus tiroides.



“Yo como no tengo tiroides y tengo que tomarme en ayunas todos los días de mi vida la pastilla de reemplazo de las funciones de la tiroides, siempre tengo que poner la alarma media hora o cuarenta minutos antes de que empiece todo”, comentó.