Shakira y Piqué no habrían terminado ni por Clara Chía ni por la 'monotonía'

Tan pronto como salió al aire la entrevista del periodista Enrique Acevedo, la primera que concede la barranquillera Shakira para un medio, tras su separación de Gerard Piqué, se hicieron virales las declaraciones que el exfutbolista dio hace algún tiempo con el portal informativo Vanitatis.



El medio, en su momento, publicó ciertas afirmaciones del exjugador dio con respecto a su relación con la artista. Aseguraron que él y Shakira solo se dedicaban a discutir por sus hijos y se lanzaban fuertes dardos entre sí.



Y aunque en un principio buscaron llevar la fiesta en paz y no filtrar a la prensa lo que ocurría dentro de su hogar, para evitar un escándalo público, después de los rumores de una crisis, en junio del 2022, fueron ellos mismos quienes salieron a confirmarlo a través de un comunicado.



Según dicha publicación, la culpa no fue precisamente de la infidelidad de Piqué con Clara Chía, la joven de 23 años, a quien conoció en su empresa Kosmos, tampoco lo fue de la Monotonía, como atribuye Shakira en su canción.



Dice Vanititis que, supuestamente, el exjugador del Barcelona y la cantante no pudieron seguir después de 12 años juntos por otras razones.



Según la publicación, Shakira era "intensa y controladora" con el jugador. "Cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho; las peleas eran continuas".



Y parece que el "pique" era del uno hacia el otro, cuando estaban los niños de por medio. "Piqué tuvo que esperar muchas veces durante largos minutos, incluso media hora, en la puerta, hasta que ellos salieran, algo que expuso ante la prensa que le ponía de mal humor", se lee en el portal informativo.



Si bien se rumoró que el hombre de 36 años intentó buscar nuevamente a Shakira para pedirle una nueva oportunidad que ella, supuestamente, no aceptó, el portal asegura que es falso. "A él no le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia ni que diga incluso que quiere ha querido volver, porque aseguran que no es cierto".