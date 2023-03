Shakira asegura que padece el Síndrome del Impostor, que le impide valorar sus logros

La artista barranquillera sigue adelante después de su separación del exfutbolista Gerard Piqué gracias al lanzamiento de varios hits musicales. Pese a ello manifestó que padece de un trastorno psicológico llamado el síndrome del impostor, el cual le impide visualizar los logros que ha obtenido, no solo ahora, sino a lo largo de su trayectoria artística.



“Sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz o tan hábil, creativa o inteligente, talentosa como dicen que soy. Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”, fue una de las afirmaciones que reveló al periodista Enrique Acevedo en el programa En Punto.



En el mismo espacio televisivo, la intérprete de Monotonía contó que siempre ha sido muy inquieta. “Tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente aún me queda ese talento, si no ha desaparecido. Eso es lo que hace que tenga ganas de volver al estudio de grabación a hacer más música y ahora tengo más ganas que nunca”.



Respecto al síndrome que dice padecer Shakira, se trata de un fenómeno psicológico en donde la persona considera que los logros o triunfos personales no se producen por su propio esfuerzo, capacidad, talento o creatividad propias sino por un golpe de suerte o gracias a la ayuda de los demás.



Por lo general, según los expertos, este síndrome lo padecen personas perfeccionistas, con expectativas muy altas, que al no poder cumplir, las llevan a sentirse fracasadas, como es el caso de la barranquillera.



Pasa igual con los expertos en determinadas áreas, siempre anhelantes de un mayor conocimiento, títulos y avances en su carrera; en los catalogados como genios o con coeficientes intelectuales más altos que el promedio, para quienes les cuesta trabajo aceptar sus logros.



Ocurre también este síndrome en individualistas y en los considerados superhumanos.



Los síntomas o indicios que se manifiestan en quienes padecen de esta alteración psicológica son la inseguridad, la insatisfacción constante, pérdida de motivación a menudo, incapacidad para reconocer los logros, personas perfeccionistas, con problemas de ansiedad, depresión, tristeza, entre otras.



Shakira o quien padezca este síndrome puede recurrir al apoyo psicológico o psicoterapia, para que trabaje conjuntamente con el profesional idóneo en las creencias erróneas y este no afecte su vida normal, o en el caso de una figura pública, su vida cotidiana.