La cantante Adele y el agente deportivo Rich Paul se comprometieron en secreto, según Deux Moi.



Ambos confirmaron su relación a mediados del año 2021, sin embargo, dos años después han afianzado su noviazgo, prometiéndose mutuamente amor eterno.



Aunque ninguno de los famosos ha confirmado la proximidad del enlace, este sería el segundo matrimonio de Adele. La intérprete de Easy on Me, someone Like You y Set Fire to the Rain, estuvo unida durante varios meses del año 2018 al empresario Simon Konecki.



Este último fue su novio durante más de siete años y es el padre de su primogénito de diez años, Angelo.



Pero la convivencia mató el amor y en julio de 2021 se oficializó el divorcio y Adele se dio una nueva oportunidad con Rich Paul, quien es catalogado como uno de los agentes deportivos más poderosos del mundo.

Dicha relación se dio a conocer en las finales de la NBA y en la celebración de cumpleaños de la esposa de LeBron James en agosto, pero fue a través de Instagram, en septiembre del 2021 que se confirmó oficialmente el nuevo amor de Adele.



La pareja sigue avante en su relación, pero además, la artista británica luce desde el año pasado un anillo de diamantes en su dedo anular.

Ella, de 34 años, y él, de 41, no han confirmado sus deseos de casarse, sin embargo, se ha dicho que todo está planeado para el enlace nupcial a finales de este año.