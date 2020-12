Amparo Grisales 'revoluciona' las redes con sus experiencias con ovnis y extraterrestres

Álvaro José Carvajal Vidarte

Amparo Grisales ha sido tendencia en redes las últimas 24 horas por cuenta de unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para los cibernautas en el país.



A propósito de la 'Estrella de Belén', la gran conjunción entre Júpiter y Saturno, la 'Diva de Colombia' recordó las experiencias en las que afirma haber tenido contacto cercano con ovnis y extraterrestres.



Lo hizo este lunes en el programa 'Día a Día', de Caracol TV, donde aseguró haber sido testigo de naves alienígenas en dos ocasiones.



La primera de ellas fue un 31 de diciembre en Bogotá, época en la que Amparo Grisales se encontraba grabando la telenovela 'Manuela (de Eugenio Díaz Castro, emitida en 1975). Ella se encontraba en su casa, cerca de Monserrate, cuando ocurrió el hecho.



"Ellos solo se hacen visibles a las personas que lo entienden. Había un sol impresionante, se me oscureció el cuarto y vi una nave, gigante. No fue un puntito en el cielo. Vi como cuando te haces debajo de un jet que va decolando", dijo Amparo Grisales sobre su experiencia con ovnis.



Agregó que la aeronave era silenciosa "con todas las lucecitas, con la compuerta, y la vi que se fue elevando y se quedó muchas horas encima de un edificio donde vivía (el director) Ali Humar y (el presentador, Fernando González) Pacheco. Se quedó haciendo maromas un rato hasta que anocheció".

La actriz, de 64 años de edad, aseguró haber tomado fotos con una cámara fotográfica de la época, pero que las mismas "se quemaron" y que la noticia salió días después en El Tiempo.



Amparo Grisales también afirmó haber tenido otro encuentro con extraterrestres tiempo después, cuando se dirigía hacia el municipio de La Calera (Cundinamarca) junto con un amigo.



"Esto no es ciencia ficción. Los vi en La Calera, en una especie de moto, una nave exploradora, estaba amalgamado a ella, ni nos volteó a mirar. Más adelante había otro debajo de un árbol, ellos estaban como explorando, casi nos estrellamos", aseguró.



Amparo Grisales cuenta su experiencia con extraterrestres en "Día a Día" (parte 2) pic.twitter.com/MQP3THwLzU — Minuto Colombia (@colombia_minuto) December 22, 2020

Las palabras de Amparo Grisales y sus experiencias con ovnis y extraterrestres causaron reacciones encontradas en redes sociales.



Mientras algunos usuarios manifestaron que creen en las palabras de la 'Diva' y recordaron que ya había contado su experiencia antes en otra entrevista con Vicky Dávila, otros mostraron su profundo escepticismo.

Yo escuchando a @Amparo_Grisales hablar de extraterrestres, no podría estar más de acuerdo con ella! No podemos ser tan soberbios y pensar que somos los únicos en el universo. — Gabo Meza (@gabomeza97) December 21, 2020

Yo pensando en serio en hoy como el día de la La Gran Conjunción, el encuentro entre Júpiter y Saturno que no ocurría desde 1623 y acabo de ver a Amparo Grisales hablando en Caracoltv de los extraterrestres que ha visto y no sé si reír o llorar.

https://t.co/Jnjyn4MtjT — NelsonFredyPadillaC (@NelsonFredyPadi) December 21, 2020

@Amparo_Grisales buenos días hermosa, leí la entrevista con Viky Dávila q cuenta las experiencias con ovnis y extraterrestres y te creo lo q dices, un abrazo feliz Navidad y bendecido año nuevo. — Jose A T (@tuttojose78) December 22, 2020

Amparo Grisales esta tan fumada que ahora ve extraterrestres — 𝕷𝖆𝖛𝖆 𝖇𝖔𝖞 🍭 (@aguirre_flower) December 21, 2020

"Estuve presente en la Gran Conjunción de hace 800 años"

Júpiter y Saturno se acercaron visualmente este lunes a una distancia equivalente a la quinta parte de la luna llena en el cielo terrestre, un fenómeno que no se registraba desde 1623.



A diferencia de lo que sucedió en esa época, esta vez la gran conjunción -como se conoce a este acercamiento- pudo ser vista desde la Tierra. La última vez que esto había sido posible fue en 1226.



Precisamente, Amparo Grisales aprovechó para hacer un chiste sobre su edad, un tema recurrente en las redes sociales.



(Este fenómeno) "no sucede desde hace 800 años. Yo estuve presente" dijo la 'Diva', en medio de las risas de los presentadores del programa matutino.