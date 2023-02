Amor fantástico: romance de Monica Bellucci y Tim Burton revoluciona las redes

Los han visto paseando juntos por las calles de París, muy cariñosos y cómplices. Luego en Madrid compartiendo una pasión en común, el flamenco, en el Tablao de la Villa. Ella, musa del cine italiano; él, un mito del séptimo arte gótico.



Son la nueva pareja de moda, o la que muchos suponen que son: la actriz Monica Bellucci y el director y productor californiano, Tim Burton, quienes parecen haber dejado los romances de ficción para protagonizar uno muy real.



El medio francés Paris Match fue el primero en publicar unas fotografías en las que se puede apreciar a quien es conocida como una de las últimas divas de Hollywood, caminando de la mano junto al cineasta, con quien, al parecer, lleva saliendo hace unos meses.



Y así, como si se tratara de una película, la que parecía una pareja improbable por sus estilos disímiles, se ha convertido en un dueto inseparable que está recorriendo Europa, mostrándose cercanos y cariñosos en público y dejándose fotografiar.

Flechazo a primera vista

Monica fue la encargada de entregar el Premio al director. AFP

Al parecer, el amor de Burton, de 64 años y Bellucci, de 58, comenzó el pasado octubre cuando ambos coincidieron en la décimo cuarta edición del Festival de Lumiere, celebrado en la ciudad francesa de Lyon.



El director de la aclamada serie ‘Merlina’ recibió allí un premio y fue la actriz italiana, radicada desde hace varias décadas en Francia, quien tuvo el honor de entregárselo. Paris Match describió ese encuentro como “amor a primera vista”. Ambos habían coincidido en el pasado, en el Festival de Cannes en 2006, pero para ese momento, ambos estaban casados.



Desde entonces, los últimos días han salido a la luz más imágenes de la pareja, que estuvo esta misma semana en un restaurante español en Madrid, ubicado en una casa-palacio del siglo XIX, para disfrutar desde un reservado de un espectáculo de baile. Ambos se tomaron fotos, por separado, con el personal del lugar.

Monica Bellucci y Vincent Cassel se conocieron y enamoraron en 1996 en el rodaje de la película Flash-Back. Tienen dos hijas modelos. AFP

¿Adiós a la soltería?

Desde hace algún tiempo que Monica y Tim disfrutaban de las mieles de la soltería después de terminar cada uno con largas relaciones, que fueron bastante públicas y exitosas, comercialmente hablando.



Bellucci estuvo casada más de una década con el francés Vincent Cassel, también actor y padre de sus dos hijas, Deva, de 18 años, y Léonie, de 12, y previamente con Claudio Carlos Basso, con quien pasó por el altar en 1990, pero se divorció un año después. Su última pareja fue el artista Nicolas Lefebvre, con quien terminó en 2019, tras dos años de relación.



Por su parte Burton, pareja de la actriz inglesa Helena Bonham Carter, durante 13 años, estuvo antes casado con la artista alemana Lena Gieseke y tuvo una relación con Lisa Marie Presley que culminó en 2001.

Juntos, Burton y Bonham Carter —sumando a Johnny Depp— fueron de las parejas más poderosas de Hollywood. Él dirigía las películas, ella las protagonizaba. La fórmula funcionó en siete filmes, empezando con 'El Planeta de los Simios', cuando se conocieron, en 2001, y terminando con ‘Sombras tenebrosas’, en 2012.



En octubre de 2003 le dieron la bienvenida a Billy Ray, su primogénito y ahijado de Depp, y en 2007, nació su hija Nell. La excéntrica pareja vivía en Londres, pero decidieron no convivir durante los años que estuvieron juntos. Residían en casas contiguas en Belsize Park, conectadas por medio de un túnel.

“Solo tenemos dos casas unidas porque la mía era demasiado pequeña. Nos vemos tanto como cualquier pareja, pero nuestra relación mejora al saber que tenemos nuestro espacio personal para retirarnos... Tim ronca, y eso es un problema. Hemos probado muchos remedios que no funcionan. Tiene un tabique desviado y no quiere una operación”, dijo la artista a The Telegraph. El anuncio de su separación se dio al salir a la luz fotos del director besando a una mujer que no era Helena en The New York Post y Daily Mail.



Por su parte, Mónica, quien ha trabajado con grandes directores, adquirió popularidad en Francia con ‘Flash-back’ de Gilles Mimouni. En su carrera destacan títulos en el cine italiano, francés y estadounidense. como ‘Bajo sospecha’, ‘El pacto de los lobos’, ‘Malena’, ‘Astérix y Obélix: Misión Cleopatra’, ‘Matrix Reloaded’, ‘Lágrimas del sol’, ‘La pasión de Cristo’, ‘La vida privada de Pippa Lee’ o ‘Aprendiz de brujo’.



Acostumbrados a trabajar con sus parejas, no es de extrañar que se dé una colaboración entre Bellucci y Burton.