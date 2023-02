¡RBD, Cali es Rebelde! El video que aviva la fe de un concierto de los mexicanos en la ciudad

¿Se presentará RBD en Cali? Esa es una duda que desde hace varios días tienen los caleños y que cada vez va cogiendo más fuerza porque pareciera que, desde la Alcaldía de la ciudad, se estuvieran revelando algunas pistas.



Todo comenzó este miércoles cuando el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, publicó una foto de una corbata roja, que es un elemento insignia de la novela Rebelde, de la cual surgió la banda RBD. Aunque el funcionario no se pronunció al respecto, lo que despertó aún más la atención de los caleños que aún tienen fe de que este concierto se realice en la ciudad fue una publicación realizada este jueves por otro funcionario de la Alcaldía.



Se trata del secretario de Cultura, Brayan Hurtado, quien en la noche de este jueves publicó un video en redes sociales en el que no solo recordó el hecho de que la banda mexicana se presentó en la ciudad hace 18 años, sino que también invitó a los integrantes de RBD a que vean las cualidades que tiene la capital del Valle para recibirlos en concierto.



"En Cali somos RBD, queremos decirles que estamos preparados para recibirlos en este 2023, 18 años después, con toda la capacidad hotelera y turística para recibir a miles de personas, pero también con nuestro estadio totalmente renovado. ¡RBD, Cali es Rebelde!", comentó Hurtado.



Aunque el Secretario de Cultura no reveló detalles de si hay o no conversaciones para que RBD vuelva a presentarse en Cali, El País conoció que desde la Alcaldía estarían planeando realizar una serie de eventos públicos con los fans de la banda mexicana para demostrar que un show en la ciudad sería cumplirle un sueño a miles de caleños.

A través de un video, la Secretaría de Cultura abrió la posibilidad de que se realice un concierto de RBD en Cali luego de 18 años desde que la banda mexicana se presentó en la ciudad. Esto fue lo que dijo el funcionario. pic.twitter.com/ZaBGYYJhJp — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 24, 2023



Cabe mencionar que para miles de colombianos este evento se convirtió en un sueño casi imposible, pues luego de tres fechas anunciadas en Medellín y con la boletería totalmente agotada, aún quedan personas interesadas en asistir.



Además, luego de que se vendiera todo en Medellín, se empezó a rumorar que Rebelde contempla la posibilidad de abrir una cuarta y quinta fecha, sin embargo, hasta el momento no se han confirmado los detalles.