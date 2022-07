Alexander Torrenegra habla sobre las claves del trabajo remoto y su regreso a 'Shark Tank'

El empresario Alex Torrenegra vuelve al tanque de Shark Thank para seguir apoyando al talento colombiano, en la quinta temporada del programa. Formó parte de las primeras tres ediciones de Shark Tank Colombia convirtiéndose en uno de los tiburones más queridos por los emprendedores por su carisma, negociación y experiencia.



Torrenegra es fundador y CEO de torre.co, red de conexiones laborales, que permite que el proceso de encontrar trabajo y talento sea transparente y automatizado. Además, fundó la plataforma para humanizar la comunicación de equipos remotos: Tribe. Anteriormente, cofundó y arrancó Voice123 en 2002, la industria digital de voces más grande, la cual vendió en el 2021, así como BunnyStudio en 2011.



¿En su participación en Shark Tank, en qué factores se fija para invertir o no en un negocio?

​

En la pasión de los emprendedores, en la razón de lo que están haciendo, en cuál es la motivación detrás de lo que hacen. También me fijo en qué tan rápido aprenden y en que sea un negocio que pueda defenderse relativamente fácil, porque al comparar otros negocios, hay unos en los que no importa que tengan todos los factores, son muy difíciles de defender y eso implica que no van a ser tan rentables.



¿Qué traerá esta quinta temporada del programa?

​

Verán los emprendimientos de la calidad más alta que hemos tenido, muchísima pasión, muchísima sofisticación, conversaciones y peleas muy interesantes entre los Sharks también.



En el ADN de sus empresas está la búsqueda de permitir que todas las personas encuentren un trabajo gratificante. ¿Qué oportunidades hay en el trabajo remoto?

​

Hoy en día, para cualquier candidato cuya profesión le permita trabajar remotamente, hay más oportunidades de empleo de las que existen en la ciudad en donde vive. Antes el talento iba a donde estaba el trabajo, ahora el trabajo va adonde está el talento.



Algunas compañías han adoptado el trabajo híbrido, es decir, que le permite a la gente trabajar remotamente pero también le exige ir la oficina, esto debe evitarse, porque así trae muchos de los problemas de la oficina y pocos de los beneficios del trabajo remoto, porque sigues teniendo que pagar las instalaciones, pero no te permite realmente expandir tu base de datos de candidato a nivel global porque sigues estando limitado a contratar personas que viven cerca a tu oficina.



Como empresario o líder de equipo, ¿cómo lograr que un equipo remoto sea eficiente?

​

Lo primero es contratar gente autónoma, altamente motivada, que no requiera mucho mantenimiento; lo segundo es evitar la “reunionitis”, que es algo a lo que muchas empresas recurren porque creen que es la mejor forma de compensar la falta de interacción cara a cara.



El trabajo remoto se presta mucho para sincronización y comunicación asíncrona, lo que permite que la gente produzca más porque no tiene que desenfocarse constantemente cuando alguien necesita hablar con ellos. Hay que dejar claro qué tan rápido se debe responder a algo y si hay una emergencia en qué canales se debe comunicar. Eso reduce ansiedad y a su vez, aumenta un montón la productividad.



Desde que empezó su trabajo en el exterior, ¿cree que ha cambiado la imagen del talento colombiano por fuera del país?

​

Cada vez más los emprendedores y empresarios colombianos se dan cuenta de que nuestro talento es apetecido globalmente porque saben que ahorita no están compitiendo solo con compañías colombianas para contratar talentos, sino con compañías globales.



Por otro lado, las economías desarrolladas en Norteamérica y Europa se han percatado de que también pueden buscar talento fuera de sus países y que hay talento muy bueno en economías en vías de desarrollo que incluyen a Colombia.



¿Qué hace al talento latinoamericano relativamente único comparado al talento global?

​

Creo que hay dos cuestiones en particular, por el lado bueno, son muy apasionados y dedicados por lo que hacen, son muy agradecidos debido a que hay tanta disparidad de riqueza y pobreza en Latinoamérica. Las personas que crecen profesionalmente agradecen mucho esa oportunidad de crecimiento profesional.



Lo negativo del latinoamericano es que se comunica mal, no aprende a venderse a sí mismo, ni a escribir en la misma forma sistemática que permite compartir ideas en la medida en que talentos de otros países sí resultan haciéndolo, lo cual les da una desventaja competitiva en algunos aspectos, lastimosamente.



Un ejemplo es WhatsApp, los estadounidenses escriben muchísimo más de lo que envían audios, a los latinoamericanos les encantan ese tipo de mensajes, porque no les gusta escribir, el problema es que esto último toma más tiempo, pero leer es mucho más rápido, es decir, se la ponemos más fácil al que genera la idea, pero más difícil al que tiene que la tiene que consumir.



Consejos para encontrar un trabajo remoto

“Intenta utilizar herramientas automatizadas que ayudan a descubrir cuáles son esos mejores trabajos para ti, la mejor forma de tener una buena experiencia trabajando remotamente es tener un buen jefe

que trabaja remotamente.



Busca compañías que idealmente no sean híbridas, sino ciento por ciento

remota, eso hace que todo el mundo esté en el mismo nivel de comunicación y mismo nivel de interacción, y permitirá tener una mejor experiencia.



Solo postúlate a compañías y a empleos que hacen público su salario o que a través de algoritmos o herramientas puedes predecir la remunercque esperas, porque cuando no lo muestran normalmente

pasa una de dos cosas: es muy poquito y les da pena decirlo públicamente y te vas a enterar solo al final después de que ya has invertido un montón de tiempo, o son compañías

con políticas de salarios ocultos en donde nadie sabe qué se está

ganando y por consiguiente. en diferentes países pagan diferente,

lo cual, implica que hay una potencial cultura interna

de discriminación que no han podido solucionar”.