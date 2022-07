Dicen que los 50 son los nuevos 30, la edad dorada en la que la experiencia y la realización propia están en su cúspide, y cuánta razón tienen. Para muchas, hoy la mujer de las cinco décadas está más allá de los “manuales”.



Ellas, las de antaño, estaban resignadas a envejecer, con actividades limitadas, dedicadas al cuidado de los nietos, poco preocupadas por su propia satisfacción, o por conquistar sueños que se

fueron con la juventud.En cambio, aparecieron otras que han redefinido lo que es llegar a esta edad, pues ya no importa el número sino cómo se sienten y lo que significa conquistar una nueva etapa de la vida.



Son ahora estrellas absolutas, protagonistas y guías de su propio camino, que cambiaron el poco amable: “Bienvenidas al final de la época fértil y la llegada de la menopausia”, por vía libre para explorar el placer, los sueños, la diversión, y la autorrealización.



Sin duda, los 50 de ahora no son los de antes. Hoy reflejan la visión segura de la belleza más allá de la estética y evocan el poder femenino que hay en ellas. Como Thalía, que a sus 50, sigue siendo un hito entre las latinas.



Lea además: De 'Bichota' a muñeca: la figura de acción de Karol G, hecha por una colombiana



Sofía Vergara, por ejemplo, quien hace poco cumplió 50, ha sido elegida en muchas ocasiones como una de las mujeres más sensuales del mundo. Elle Mcpherson, con 58, aún figura en portadas de revistas. Ni qué hablar de JLo, la Diva del Bronx, que sigue estando en el top de las mujeres más bellas y quien recientemente dio el sí en el altar.



“A los 50 las voces de la duda dentro de la cabeza se acallan y las mujeres se atreven por fin a ser ellas mismas. A esa edad se vuelven más asertivas, creativas y ambiciosas, afrontando la vida con una pasión y un enfoque más centrado”, dijo en su momento la reconocida escritora Jill Shaw Ruddock, autora de The Second Half of Your Life, (La segunda mitad de tu vida).



Pero la pregunta para muchos es, quizá, ¿cómo lo han logrado, y qué cambios sociales, psicológicos y de actitud, han contribuido a retrasar el deterioro físico de estas nuevas mujeres y qué las ha llevado a envejecer mejor?



Saben lo que quieren y no se lo niegan



Las ‘cincuentásticas’ han tomado la decisión de ser mujeres activas, cuidan de su alimentación, hacen ejercicio, se preocupan por su físico, mantienen una gran conexión con la familia, los amigos, invierten en aquello que las llena y ocupan su tiempo. Paula Dávila, psicóloga clínica y terapeuta de pareja dice, “la visión de la mujer y de su papel en la sociedad ha cambiado, por lo que su posición de igualdad, le ha permitido liberarse, empezando por asumir nuevos roles en su vida. Eso hace que la mujer de hoy sienta que su tiempo vital y de desarrollo personal está más allá de los límites de edad que se tenían antes”.



Tienen metas y sus propios proyectos



A esta edad la mujer es cada vez más selectiva, sabe lo que quiere y gracias a su preparación y esfuerzo propio cuenta con el dinero suficiente para hacer su deseos realidad. No sacrifica sus propios ideales, se cultiva espiritualmente a través de secciones de coach o prácticas de yoga. Generalmente, no depende de un trabajo fijo, pues ya tiene andando sus propios proyectos, por lo que su tiempo lo invierte en lo que considera importante: viajes, nuevas experiencias, tratamientos y belleza, pero además, siempre está a la búsqueda de nuevas cosas qué aprender. Tienen voz y voto, y aunque no tengan hijos, se sienten realizadas.



Vea también: Nacho, el artista que se estrena como entrenador en la sexta versión de La Voz Kids



Jennifer Aniston, a sus 53 años se encuentra trabajando en varios proyectos de cine y televisión. Foto: Especial para El País

Acceden sin tapujos a su placer



Para Flavia Dos Santos, reconocida sexóloga y terapeuta de pareja, las mujeres que hoy conquistan esta edad ya no quieren estar presas de un papel determinado. “Antes la mujer se resignaba a gratificarse a través de sus hijos y nietos, hoy ellas saben que el tiempo es un capital valioso, no están buscando un marido más, si están viudas o separadas, no están buscando alguien que les de una identidad, quieren experiencias, quieren calidad de vida, quieren amigos, porque una de las cosas descubiertas en cuanto a estudios de felicidad es que las mujeres y hombres mayores se sienten más felices cuando pueden contar con otros”.



Para ella, un asunto que no puede obviarse en esta etapa de la vida es el sexo, pues a esta edad toma mayor vigencia, se valora mucho más y es más protagonista sumando desde la experiencia y la seguridad de los años. “Ellas ya saben lo que quieren, cómo lo quieren, qué les gusta y cuántas veces le gusta y están dispuesta a disfrutar de esa etapa de la vida”.



Lucen su belleza y buscan resaltarla

​

Cada vez son más los aliados estéticos para prevenir o atenuar los efectos del tiempo en la piel, desde cirugías hasta tratamientos poco invasivos, las mujeres tienen una amplia gama de opciones para resaltar su belleza. Para Lina Triana, cirujana plástica y especialista en medicina para el manejo de la edad, “las mujeres tienen hoy mayor responsabilidad con su salud física y emocional, eso hace que sean más jóvenes que hace algunos años, en relación a su edad biológica”.



Y, aunque con el tiempo no sólo la fuerza de la gravedad sino también los cambios fisiológicos hacen que las mujeres tengan una disminución en el colágeno de la piel, muchas acuden a ayudas con procedimientos como el ultrasonido focalizado, la aplicación de la toxina butolínica, o ácido hialurónico, la cirugía de los párpados, la plastia de cara y cuello e incluso, la cirugía de rejuvenecimiento vaginal. “La belleza no lo es todo en la vida. Si bien se valen las ayudas para vernos mejor, siempre es importante fortalecer la autoestima y el empoderamiento”, agrega la cirujana.