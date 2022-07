De 'Bichota' a muñeca: la figura de acción de Karol G, hecha por una colombiana

Shirly Paola Cabrera, de Sincelejo, Sucre, es la creadora de la exclusiva muñeca inspirada en la cantante Karol G. Cabrera se ha dedicado a hacer figuras de pequeño tamaño, las cuales ha mostrado a través de su emprendimiento.



A través de las redes, Cabrera muestra las figuras inspiradas en personalidades famosas de la música, las redes sociales y de la farándula colombiana e internacional.



Shirly ha sido halagada por su talento ya que a la hora de elaborar esta muñeca tipo Barbie, la costeña tuvo en cuenta muchos detalles característicos de la cantante paisa.

Cabrera compartió su creación a través de su cuenta de Instagram, mostrando a la ‘Barbie Bichota’ o la ‘ Barbie de Karol G’, la cuál cuenta con un vestido que la cantante usó en su presentación de Coachella Valley y un traje que usó en el video “Provenza”, también contando con su peculiar cabello azul y algunos de sus tatuajes.



La muñeca se hizo viral gracias a la plataforma de TikTok, donde muchas personas han reaccionado diciendo cosas como: “dónde la puedo conseguir”, “se parece mucho”, “hermosa la Barbie, mi hija quiere una, dónde dónde la encuentro”, entre muchos más comentarios de apoyo hacia la muñeca.



La costeña agradeció a través de su cuenta de Instagram a todos los que colaboraron con la creación de esta muñeca, “Feliz de haber hecho a @karolg @papag_kg feliz de hacer mi trabajo lo que me gusta. Toda la disciplina y el sacrificio vale la pena y da frutos. Gracias infinitas a los que me apoyan de corazón, gracias a @wenheredia por ser el puente que permitirá que Karol tenga su muñeca. Gracias a mi mejor amigo @difervm por ayudarme con el cabello. Gracias a Pekes Cartagena @p_kes_ctg por el traje de Coachella gracias a Francys Armas @francedollsoutfits chicas que me ayudan hacer estás ropas personalizadas Y gracias a José Luis @a.moare_ que me hace estás hermosas cajas personalizadas”.